Меняется ли уход за волосами 40+? Объясняет Юлия Вотякова!

Не секретный секрет, что с возрастом кожа подвергается возрастным изменениям: без должного ухода она становится тусклой, менее сияющей и упругой. А что насчет волос? Должен ли меняться уход 40+? Отвечает – очень подробно! – основатель студии наращивания волос Nice Hair Юлия Вотякова!
Бонусом – подробная инструкция по миру бьюти-средств, от которых придется отказаться, а без каких, наоборот, не получится обойтись.
Юлия Вотякова
Основатель студии наращивания волос Nice Hair
Есть ли «возрастные особенности» у волос?
Да, волосы действительно имеют возрастные особенности, которые проявляются по мере взросления человека. Постепенное снижение густоты, уменьшение скорости роста, повышенная сухость и ломкость, первые признаки тусклости и потери объема – лишь некоторые из них.
Касаются ли эти особенности нарощенных волос?
Нарощенные волосы – это натуральные волосы, которые – в отличие от собственных – никогда «не стареют».
Меняется ли уход? От каких средств придется отказаться, а без каких, наоборот, не получится обойтись?
После сорока точно стоит отойти от щелочных шампуней – они сильно сушат волосы и ускоряют вымывание краски. Частое мытье головы тоже не пойдет на пользу (особенно если волосы тонкие или окрашенные!). Откладываем в сторону агрессивные термоприборы – без мощной термозащиты они только повредят волосам, исключаем из жизни все средства с сульфатами и аммиаком, которые разрушают структуру волос и кожу головы. А еще не покупаем расчески с острыми зубцами.
Увлажняющие шампуни и бальзамы, маски с кератином, маслами и, конечно же, термозащита станут настоящими помощниками для волос – и не только в этом возрасте!
Какие процедуры потребуются для улучшения внешнего вида волос?
Точно бы посоветовала маски глубокого увлажнения – они восстановят влагу и питание, а еще массаж головы для улучшения кровообращения и стимуляции роста волос.
Может ли наращивание помочь в этом вопросе?
Да! Оно способно улучшить внешний вид волос, особенно когда натуральные волосы тонкие или редкие. Однозначно оно пойдет на руку тем, кто захочет добавить объема и длину или скрыть выпадение и залысины.
Комментарии (0)