Меняется ли уход за волосами 40+? Объясняет Юлия Вотякова!

Основатель студии наращивания волос Nice Hair

Есть ли «возрастные особенности» у волос?

Да, волосы действительно имеют возрастные особенности, которые проявляются по мере взросления человека. Постепенное снижение густоты, уменьшение скорости роста, повышенная сухость и ломкость, первые признаки тусклости и потери объема – лишь некоторые из них.

Касаются ли эти особенности нарощенных волос?

Нарощенные волосы – это натуральные волосы, которые – в отличие от собственных – никогда «не стареют».

Меняется ли уход? От каких средств придется отказаться, а без каких, наоборот, не получится обойтись?

После сорока точно стоит отойти от щелочных шампуней – они сильно сушат волосы и ускоряют вымывание краски. Частое мытье головы тоже не пойдет на пользу (особенно если волосы тонкие или окрашенные!). Откладываем в сторону агрессивные термоприборы – без мощной термозащиты они только повредят волосам, исключаем из жизни все средства с сульфатами и аммиаком, которые разрушают структуру волос и кожу головы. А еще не покупаем расчески с острыми зубцами.

Увлажняющие шампуни и бальзамы, маски с кератином, маслами и, конечно же, термозащита станут настоящими помощниками для волос – и не только в этом возрасте!

Какие процедуры потребуются для улучшения внешнего вида волос?

Точно бы посоветовала маски глубокого увлажнения – они восстановят влагу и питание, а еще массаж головы для улучшения кровообращения и стимуляции роста волос.

Может ли наращивание помочь в этом вопросе?

Да! Оно способно улучшить внешний вид волос, особенно когда натуральные волосы тонкие или редкие. Однозначно оно пойдет на руку тем, кто захочет добавить объема и длину или скрыть выпадение и залысины.