Как избавиться от всего лишнего? Отвечает Кристина Надоненко

Избавиться – надолго или навсегда! – от признаков старения кожи, а еще татуировок и надоевшего татуажа? Дайте два! Именно столько волшебных помощников (читать: аппаратов) есть у косметолога и пластического хирурга Кристины Надоненко. Поговорили с основателем клиники Dr. Nadonenko о том, с какими проблемами помогут справиться инновационные – буквально космические – процедуры. И это полный маст си!

Омолодиться – везде!

Чаще всего к нам в клинику обращаются с запросом на комплексное омоложение с минимальной реабилитацией. Люди устают – и это понятно! – от постоянных уколов красоты и не всегда могут найти время для всех бьюти-ритуалов перед выходными. И аппарат Fotona 4D поможет решить сразу несколько вопросов: сделает тон лица ровным, избавит от рубцов, следов акне и сосудистых дефектов, создаст мощное стимулирующее действие и добавит лифтингового эффекта. Главное – все это возможно без долгого периода реабилитации – круглый год!

Кстати, программа позволяет проработать проблемные зоны не только в области лица, но и заметно омолодить шею и область декольте. Ровный тон, повышение тургора кожи и усиление выработки коллагена – все это реально получить за один визит.

Этот же помощник идеален в вопросах интимного омоложения. Одна современная – что важно! – неинвазивная процедура способна восстановить тонус, эластичность и увлажненность интимной зоны. Когда это актуально? Всегда, но особенно в период возрастных изменений, после родов или в постменопаузе.

С глаз долой

Вау-находка в мире косметологии – PicoSure – аппарат, с помощью которого возможно избавиться от надоевших татуировок – даже многослойных и цветных – и татуажа. Он буквально разбивает пигмент, после чего тот выводится из организма естественным путем.

Да, не стану скрывать, что это болезненно: потребуется стойкость и выносливость, особенно если речь идет о зоне век. Острота неприятных ощущений зависит от количества пигмента в коже и, конечно, индивидуального болевого порока. Но при длительной и объемной работе мы всегда предлагаем кремовую анестезию.

Важно быть готовым к тому, что «краска» исчезнет не сразу – понадобится несколько процедур. Но именно они сведут к минимуму все риски ожогов и повреждения кожи.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Михаил Денисов