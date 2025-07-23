Двойная доза красоты: что скрывают косметички Анастасии Парамоновой и Варвары Сулеймановой

Анастасия Парамонова

Как часто ты обновляешь свою косметичку и избавляешься от старых продуктов?

Довольно редко – я рациональный однолюб: новое покупаю, только если у косметики испортилось качество. Исключение – продукты для губ – для рабочей насмотренности я много тестирую, пробую разные текстуры и бренды.

Какой продукт из твоей косметички ты бы порекомендовала попробовать всем?

Наверное, продукт нашего бренда VARKA – охлаждающий бальзам для губ с ароматом освежающей мятной жвачки STAY FRESH – это маст-хэв на лето! Советую еще поспешить, так как скоро мы его снимем с производства.

Есть ли в твоей косметичке средство для защиты от солнца?

Конечно, есть: я использую легкий тон для лица с SPF от бренда Clarins. А для тела выбираю детские средства с SPF 50 – обычно это La Roche-Posay либо Uriage.

Любимый оттенок помады? И почему именно он?

В плане продуктов для губ, я люблю эксперименты – пробую разные оттенки, текстуры, мне интересны тактильные ощущения. К моему типу внешности не подходят холодные оттенки помады, поэтому выбираю карамельные, тепло-розовые, персиковые. Выделить могу только любимый карандаш для губ от PUSY – оттенок chocolate.

Трендовый сейчас clean girl или все же smoky eyes?

Все таки, clean girl – я больше за уход, чем за декоративку – выбираю натуральность!