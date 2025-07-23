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Двойная доза красоты: что скрывают косметички Анастасии Парамоновой и Варвары Сулеймановой

Говорят, что в косметичке каждой женщины хранится немного магии. Собака.ru решила это проверить! И сегодня тайны маленького аксессуара раскроют основательницы бренда VARKA – сестры Анастасия Парамонова и Варвара Сулейманова. Бьюти-секретики – и немного волшебства!

Анастасия Парамонова

Как часто ты обновляешь свою косметичку и избавляешься от старых продуктов?

Довольно редко – я рациональный однолюб: новое покупаю, только если у косметики испортилось качество. Исключение – продукты для губ – для рабочей насмотренности я много тестирую, пробую разные текстуры и бренды.

Какой продукт из твоей косметички ты бы порекомендовала попробовать всем?

Наверное, продукт нашего бренда VARKA – охлаждающий бальзам для губ с ароматом освежающей мятной жвачки STAY FRESH – это маст-хэв на лето! Советую еще поспешить, так как скоро мы его снимем с производства.

Есть ли в твоей косметичке средство для защиты от солнца?

Конечно, есть: я использую легкий тон для лица с SPF от бренда Clarins. А для тела выбираю детские средства с SPF 50 – обычно это La Roche-Posay либо Uriage.

Любимый оттенок помады? И почему именно он?

В плане продуктов для губ, я люблю эксперименты – пробую разные оттенки, текстуры, мне интересны тактильные ощущения. К моему типу внешности не подходят холодные оттенки помады, поэтому выбираю карамельные, тепло-розовые, персиковые. Выделить могу только любимый карандаш для губ от PUSY – оттенок chocolate.

Трендовый сейчас clean girl или все же smoky eyes?

Все таки, clean girl – я больше за уход, чем за декоративку – выбираю натуральность!

Варвара Сулейманова

Как часто ты обновляешь свою косметичку и избавляешься от старых продуктов?

Делаю это регулярно – никогда ничего не залеживается. Вообще я адепт подхода: меньше банок – больше эффективности – люблю, чтобы продукт был сразу для нескольких зон.

Какой продукт из твоей косметички ты бы порекомендовала попробовать всем?

Гель для бровей – могу выйти из дома без макияжа, но брови всегда уложены! Мой фаворит – гель с эффектом супер-фиксации от PUSY. И, конечно же, наш бальзам для губ VARKA – он у меня лежит в каждой сумочке.

Есть ли в твоей косметичке средство для защиты от солнца?

Конкретно SPF у меня нет, но все тональные и BB средства содержат SPF.

Любимый оттенок помады? И почему именно он?

Не люблю помаду – в повседневной жизни только блеск для губ или тинт. Либо использую карандаш для губ, близкий к моему естественному тону, поверх наношу бальзам и промакиваю салфеткой – получается эффект «зацелованных губ».

Трендовый сейчас clean girl или все же smoky eyes?

Я всегда за первый вариант – макияж создан, чтобы подчеркивать свою естественную красоту. Если это мероприятие, smoky eyes уместен, но не на каждый день. В повседневной жизни я выравниваю тон, наношу гель для бровей, легкие румяна и блеск для губ.

Текст: Ирина Никифорова

Фото: Анастасия Завалкевич, архивы пресс-служб

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