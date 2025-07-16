Действительно ли длинные волосы снова – и всегда! – в тренде? Отвечают Сергей и Юлия Вотяковы!

Что-то временно, а что-то постоянно – это мы про моду на длинные волосы, которые в очередной раз стали одним из главных блокбастеров бьюти-мира. Доказательства? Например, вот они – в кукольной мультивселенной Marc Jacobs. Действительно ли шикарная коса до пояса – история вне времени и обстоятельств? За ответами Собака.ru пришла к основателям студии наращивания волос Nice Hair Сергею и Юлии Вотяковым.
Как вам кажется, длинные волосы – бьюти-история вне времени?
Юлия: Согласна полностью! Длинные волосы всегда выглядят элегантно и женственно, это классика, которая не выходит из моды!
Был ли заметен спад на наращивание волос в какой-либо период?
Сергей: Да, действительно, мы проследили небольшой спад, например, во время пандемии. Основные причины – ограничение контактов и экономический кризис. Однако популярность наращивания остается высокой благодаря желанию женщин выглядеть красиво и уверенно.
По вашим наблюдениям, как меняется стиль после наращивания волос?
Сергей: Как по мне, стиль становится более выразительным. Многие клиентки выбирают более смелые прически, играют с объемом и длиной, что позволяет экспериментировать с образом.
Какие прически подходят для наращенных волос? Ваш личный топ-три.
Юлия: Однозначно, элегантный и практичный пучок, романтичные и женственные легкие волны, а также удобный и стильный низкий хвост, который подходит под любые случаи.
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ИП Вотяков Сергей Сергеевич
ИНН 632514668733
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Фото: Архивы пресс-служб
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