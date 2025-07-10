Хедлайнер среди лазеров: как подготовиться к вечеринке у бассейна или к отпуску? Отвечает Екатерина Ребус!

Лето слишком коротко (напоминаем, что половина уже позади!), чтобы тратить его на закрытую одежду. Подготовиться к вечеринке у бассейна, важному ивенту или долгожданному отпуску никогда не поздно – и здесь самое время вспомнить про эпиляцию. Что за зверь (не пушистый!) этот лазер DIOLAZE? И действительно ли он – этот лазерный меч из мира косметологии – способен улучшить качество кожи? Отвечает Екатерина Ребус, основатель студии красоты Rebus Beauty.

Это айс!

Про переживания «а есть ли жизнь после лазера» можно забыть, потому что DIOLAZE не оставляет раздражений, покраснений и не требует никакого реабилитационного периода. Принцип действия основан на сочетании мощности александритового и диодного лазеров: такая комбинация позволяет максимально эффективно воздействовать на волосяные фолликулы – без повреждения окружающих тканей. Встроенная система охладит поверхность кожи до минус трех градусов: легкий – и приятный! – холодок – все, что удастся ощутить во время процедуры. Больно не будет – да, даже самым тонко чувствующим! Так что этим лазером можно проводить эпиляцию и на лице, и на самых деликатных участках тела.

Ничего лишнего

Помимо эффективного удаления нежелательных волос, лазер – без волшебства и магии – улучшает и качество кожи: он способствует выработке собственного коллагена, сужает поры, осветляет кожу в зоне эпиляции, уменьшает гиперпигментацию и даже выравнивает текстуру. Да, именно поэтому на нем останавливаются те, кто по-настоящему ценит комфорт и выбирает – без лишней скромности! – лучшее без полумер.

Это нам надо

На вопрос: «Кому подойдет лазер» всегда отвечаю коротко: «Практически всем». И это действительно так: DIOLAZE станет настоящим помощником обладательницам загорелой кожи и всех типов волос – за исключением рыжих и седых.

А теперь немного цифр: уже после трех процедур можно избавиться более, чем от шестидесяти процентов нежелательных волос – и этот показатель вдвое выше результатов, полученных другими лазерами. Попробовать DIOLAZE в деле можно в нашей студии: например, в июле у нас действует скидка пятьдесят процентов на первый сеанс эпиляции зоны подмышек – стоимость составит шестьсот рублей.

Реклама

ИП Ребус Екатерина Анатольевна

ИНН 637604549070