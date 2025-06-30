Виолетта Лозинская: «Панацеи от всех болезней, увы, не существует!»

Как думаете, ЗОЖ – это панацея от всех болезней?

Панацеи от всех болезней, увы, не существует! ЗОЖ, разумеется, не панацея, но он помогает предупредить ряд заболеваний, а порой и облегчить их течение. Однако я против «пп головного мозга», когда попираются любые адекватные допущения. Мой девиз: все должно быть в балансе. Сложность в том, что достичь его невозможно, но приблизиться — вполне реально. А положительно повлиять на течение заболеваний и значительно улучшить качество жизни помогает модификация образа жизни. Дело в том, что на наше здоровье влияют два глобальных фактора: генетика, то есть заложенные в нас природой данные, и эпигенетика — влияние окружающего мира, социума, экологии, образа жизни и так далее. Моя практика показывает, что внедрение в повседневную жизнь полезных привычек всегда позитивно сказывается на течении или профилактике заложенного в нас или имеющегося заболевания. Простой пример: для решения и профилактики проблемы акне нужно соблюдать режим питания, принимать необходимые добавки и обеспечить салонный и домашний уход. Если исключить какой-либо пункт, остальные не помогут. Но только уходами исправить ситуацию не выйдет: для своих клиентов с акне я обязательно подключаю модификацию образа жизни, и это в корне меняет для них все.

С какой откровенной глупостью или фейком из медицинского мира – именно из вашей сферы – вы столкнулись в последний раз? И как бы вы опровергли это «убеждение»?

Очень часто советуют: обратите внимание на наших дедушек и бабушек, они не терзали себя специальным питанием и добавками. Но будем честны, наши предки вели другой образ жизни. У них не было такого уровня постоянного каждодневного стресса и информационного перенасыщения, другим был образ жизни, активности, экология, даже сама пища. К великому сожалению, нутритивный состав современной пищи пустой и не насыщает наш организм теми микро-, макроэлементами и витаминами, которые требуются нам, чтобы оставаться здоровыми. Да, вы и сейчас можете принять волевое решение, уехать жить на природу, выращивать животных для молока и мяса, а также фрукты и овощи, и только тогда вы можете с уверенностью сказать, что ваша пища богата по нутритивному составу. Если же вы доверяете производителям с надписями «эко» и «зож» на упаковках, разочарую, они не всегда свидетельствуют о пользе пищи. Я советую своим клиентам читать этикетки на том, что они едят, и это все равно не помогает. Ритм нашей жизни сейчас таков, что лишь маленький процент людей позволит себе жить своим хозяйством, и немногие готовят полезную пищу дома. А если и готовят, получить все нужное только из еды практически невозможно. Для здоровья организма требуется достаточное количество белка (он — наш строительный материал) и клетчатки в каждый прием пищи. Однако как восполнить этот дефицит за счет продуктов из соседнего супермаркета? Это сделать невозможно, а потому требуется регулярный контроль за состоянием своего организма и восполнением дефицитов, с чем грамотно может помочь как раз человек моей профессии.