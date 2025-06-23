Как Сергей и Юлия Вотяковы начали обеспечивать мастеров со всего мира натуральными волосами из Самары

Как отличить натуральные волосы от искусственных и есть ли жизнь после наращивания? Пришли за ответами, которые волнуют всех, кто подумывает о кардинальной смене образа, к основателям сети салонов Nice Hair, которые уже много лет обеспечивают мастеров со всего мира натуральными волосами, поэтому Сергей и Юлия Вотяковы знают о наращивании волос все – и даже больше.

Многие говорят, что наращивать волосы – это не очень полезно и не всегда безопасно. Это правда?

Юлия: Наращивание волос – это полностью безопасная процедура, но только в том случае, если ее выполняют квалифицированные специалисты при помощи качественных материалов. В противном случае, конечно, есть риски – и навредить своим волосам, и получить не тот результат, на который рассчитывает человек.

Когда речь заходит о наращивании волос, запятая во фразе «натуральные нельзя искусственные» приобретает новые и очень важные смыслы. С какими волосами лучше работать: с натуральными или с искусственными?

Сергей: Выполнять наращивание натуральными волосами намного лучше, чем искусственными, и вот почему: они легче поддаются укладке и окрашиванию, за ними нетрудно ухаживать, а срок их службы намного дольше. И – что важно – натуральные наращенные волосы практически невозможно отличить от своих – даже под микроскопом. К тому же мне кажется, что у искусственных волос есть много недостатков. Во-первых, они выглядят ненатурально и очень сильно отличаются от своих. Во-вторых, синтетические волосы абсолютно не поддаются укладке и более чувствительны к температуре и химическим воздействиям – они попросту расплавятся.

А где вы берете столько натуральных волос?

Юлия: Самые частые гости, которые заглядывают к нам в студию для того, чтобы избавиться от длинных волос, это дети и подростки – им же так хочется поэкспериментировать с прической и образом!

А есть ли какой-то быстрый, надежный и доступный способ отличить искусственные волосы от натуральных?

Сергей: Чтобы определить, являются ли волосы натуральными или искусственными, можно провести несколько тестов. Первый признак, который поможет распознать синтетический материал, это его цвет: такие волосы будут слишком блестящими, напоминающими кукольные, а натуральные, в свою очередь, более матовыми. Также можно попробовать поджечь небольшой кусочек: натуральные волосы будут гореть и не будут пахнуть пластиком, а искусственные, скорее, расплавятся и будут иметь сильный химический запах.