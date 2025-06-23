Как Сергей и Юлия Вотяковы начали обеспечивать мастеров со всего мира натуральными волосами из Самары

Как отличить натуральные волосы от искусственных и есть ли жизнь после наращивания? Пришли за ответами, которые волнуют всех, кто подумывает о кардинальной смене образа, к основателям сети салонов Nice Hair, которые уже много лет обеспечивают мастеров со всего мира натуральными волосами, поэтому Сергей и Юлия Вотяковы знают о наращивании волос все – и даже больше.
Многие говорят, что наращивать волосы – это не очень полезно и не всегда безопасно. Это правда?
Юлия: Наращивание волос – это полностью безопасная процедура, но только в том случае, если ее выполняют квалифицированные специалисты при помощи качественных материалов. В противном случае, конечно, есть риски – и навредить своим волосам, и получить не тот результат, на который рассчитывает человек.
Когда речь заходит о наращивании волос, запятая во фразе «натуральные нельзя искусственные» приобретает новые и очень важные смыслы. С какими волосами лучше работать: с натуральными или с искусственными?
Сергей: Выполнять наращивание натуральными волосами намного лучше, чем искусственными, и вот почему: они легче поддаются укладке и окрашиванию, за ними нетрудно ухаживать, а срок их службы намного дольше. И – что важно – натуральные наращенные волосы практически невозможно отличить от своих – даже под микроскопом. К тому же мне кажется, что у искусственных волос есть много недостатков. Во-первых, они выглядят ненатурально и очень сильно отличаются от своих. Во-вторых, синтетические волосы абсолютно не поддаются укладке и более чувствительны к температуре и химическим воздействиям – они попросту расплавятся.
А где вы берете столько натуральных волос?
Юлия: Самые частые гости, которые заглядывают к нам в студию для того, чтобы избавиться от длинных волос, это дети и подростки – им же так хочется поэкспериментировать с прической и образом!
А есть ли какой-то быстрый, надежный и доступный способ отличить искусственные волосы от натуральных?
Сергей: Чтобы определить, являются ли волосы натуральными или искусственными, можно провести несколько тестов. Первый признак, который поможет распознать синтетический материал, это его цвет: такие волосы будут слишком блестящими, напоминающими кукольные, а натуральные, в свою очередь, более матовыми. Также можно попробовать поджечь небольшой кусочек: натуральные волосы будут гореть и не будут пахнуть пластиком, а искусственные, скорее, расплавятся и будут иметь сильный химический запах.
А кроме выбора между натуральными и искусственными волосами, в бизнесе по наращиванию волос есть другие подводные камни? С какими приходится сталкиваться чаще всего?
Сергей: В нашем бизнесе огромное количество подводных камней! Начну с ценовой политики: нам важно установить конкурентоспособные цены, учитывая стоимость закупки, транспортировки и других расходов. При этом цены не должны ударять по кошельку клиента. Именно поэтому мы предлагаем клиентам разнообразные скидки на наращивание волос и проводим ежемесячно акции, чтобы процедуры для клиентов были максимально приятными. И, конечно, один из самых важных аспектов нашего бизнеса – это организация быстрой и надежной доставки. В вопросах международных доставок мы доверяем компании DHL, а CDEK, BOXBERRY и «Почта РФ» помогают в случаях, когда мы имеем дело с транспортировкой волос по России.
Есть ли срок годности у волос?
Сергей: Нет, никакого срока годности у волос не существует. Важно просто соблюдать определенные нормы хранения и транспортировки. Поэтому перед тем, как убрать волосы на хранение, все срезы мы моем шампунем, питаем бальзамом и сушим естественным путем. Сложнее всего поддерживать необходимый уровень влажности в помещении – он должен быть не менее сорока процентов. Мы достигаем такого показателя с помощью многочисленных увлажнителей, которые стоят у нас – практически! – везде. Зимой такой режим поддерживать сложнее, чем в теплое время года: отопление действительно сильно пересушивает воздух. А для транспортировки мы просто упаковываем волосы в бумажные крафт-пакеты или картонные коробки – этого более чем достаточно.
А как жить после наращивания? Можно ли укладывать наращенные волосы? Они не отпадут в процессе укладки?
Юлия: Да, наращенные волосы, как и свои, натуральные, можно укладывать. Однако стоит избегать высоких температур, чтобы не повредить капсулы и не сжечь сами волосы. И, конечно, они ни в коем случае не выпадут из капсул, если наращивание выполнено правильно. Честно говоря, с наращенными волосами действуют те же правила, что и с натуральными: важно следить за их состоянием, правильно ухаживать за ними и регулярно посещать специалиста для коррекции – желательно минимум раз в два месяца! Можно ли обойтись без коррекции? Это не самый обязательный этап, но отказ от коррекции приведет к тому, что наращенные волосы будут выглядеть неаккуратно, потому что свои волосы отрастают и капсулы могут сползать. И – что не менее важно! – в этом случае могут возникнуть проблемы с натуральными волосами – они начнут путаться и ломаться.
Мужское наращивание волос: стрем или норм? Или давайте так: правда ли, что наращивание волос – чисто женское бьюти-направление?
Сергей: Да, это исключительно женский вопрос! И речь здесь идет не только про мастеров по наращиванию, но и про клиентов.
Значит, стереотипизация и гендерное разделение в этом вопросе – нормальная история?
Сергей: Очевидно, что да. Учитывая наш опыт развития этой услуги, наращивание волос, в первую очередь, женская история. Как, например контурная пластика губ или LPG-массаж. В нашей практике мы еще не встречали клиентов-мужчин: мы продаем волосы по всему миру и наши клиенты – мастера по наращиванию волос – никогда не рассказывали нам о запросах на наращивание со стороны мужчин.
А примете ли вы такой запрос?
Сергей: Надо подумать, но, скорее всего, нет. Хотя какой-то специфики у мужского наращивания нет: волосы – они и у мужчины волосы!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
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