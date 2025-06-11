От чего зависит стоимость наращивания и коррекции волос? Отвечают Юлия и Сергей Вотяковы!

Вопрос не в деньгах! Или все-таки в них? А если в них, то сколько нужно? Мы о наращивании волос и ни о чем другом! В поисках ответов на вопросы про стоимость коррекции и наращивания Собака.ru пришла к сооснователям Nice Hair Юлии и Сергею Вотяковым.

Считаем и рассчитываем все наперед!

От чего зависит цена на наращивание волос?

Юлия: Стоимость процедуры наращивания волос зависит от нескольких факторов, каждый из которых – важный. Прежде всего, цена меняется от категории волос,длины волос, желаемого объема: чем больше прядей, тем выше стоимость.

Влияет и способ наращивания: капсульное – горячее и холодное, ленточное и голливудское – у каждого своя стоимость и трудоемкость. И, конечно, бюджет зависит и от мастера: его опыт и репутация тоже влияют на цену. У топ-специалистов услуги стоят дороже.

Можно ли сделать наращивание на совсем короткие волосы?

Юлия: Да, можно! Но у такого наращивания будут свои нюансы: минимальная длина своих волос не должна быть меньше пяти-семи сантиметров. А еще для работы могут понадобиться больше прядей, чтобы создать нужный объем и плавный переход.

Как часто нужна коррекция? Сколько она стоит?

Юлия: Это важно: коррекция необходима каждые два-два с половиной месяца в зависимости от скорости роста волос, вида наращивания – так, ленточное наращивание требует более частой коррекции, чем капсульное.

Стоит отметить, что стоимость коррекции будет не такой же, как стоимость наращивания, а значительно ниже. Цена коррекции складывается из работы мастера, исходного количества прядей на голове и количества прядей, которые будут использоваться для наращивания.

В пластической хирургии часто говорят, что стоимость операции – только половина дела: нужно сразу закладывать бюджет на восстановление и поддержание состояния организма. Похожа ли эта история с наращиванием волос?

Сергей: Да, аналогия уместна. После наращивания нужно регулярно ухаживать за волосами, чтобы сохранить результат и продлить их красоту. Наш волос не питается от корня, поэтому его обязательно нужно подпитывать извне. Ежемесячный уход включает в себя: шампуни и бальзамы из профессиональных линеек, несмываемые средства – масла и термозащиту.

Что будет, если сэкономить?

Сергей: Экономия на волосах и уходе может привести к неприятным последствиям: спутанность, снижение срока носки волос, общее ухудшение их состояния и внешнего вида.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Дарья Мищенко