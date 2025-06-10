Где укрыться от городской суеты и забот? Отвечает Ирина Маурова

Директор пространства Black Diamond Club Ирина Маурова управляет небольшим оазисом, который сочетает все преимущества СПА, салона красоты и фитнес-центра и служит надежным укрытием от городской суеты и забот.

Можете поделиться главными преимуществами вашего клуба: как его работа помогает человеку стать лучше?

Мы подходим к решению вопросов заботы о своем физическом и ментальном здоровье комплексно: Black Diamond Club – это место, где красота и здоровье сливаются воедино, создавая гармонию тела и души. Наша команда создала идеальные условия для занятий спортом, активных тренировок и восстановления сил и релаксации.

Каждого посетителя фитнес-центра ждут тренажеры новейшего поколения итальянской компании Technogym уникальной коллекции ARTIS. Бассейн с противотоком, панорамным остеклением и зоной отдыха отвлечет гостя от ежедневной суеты, а бодрящий душ впечатлений и согревающее джакузи помогут снять напряжение и усталость, используя всю живительную силу контраста температур. Фирменные спа-процедуры и уходы для лица и тела, в которых используются косметические средства от Elemis, помогут окунуться в мир блаженства и преображения.

Какие ошибки чаще всего допускают люди, которые принимают решение отправиться по пути оздоровления без опытного инструктора?

Неправильная техника выполнения упражнений, которая может привести к негативным последствиям, программа тренировок, которая не учитывает персональные особенности человека, – список нюансов, от которых защищает опытный инструктор, можно продолжать долго. Но с нашей командой ошибки исключены: членам клуба помогут не только составить программу групповых и индивидуальных тренировок, но и выбрать оптимальный режим посещения, а в качестве дополнительного преимущества клубные карты фитнеса открывают доступ к услугам и привилегиям в отеле Lotte Samara.

У вас есть какой-то сезонный список рекомендаций?

Наступает лето – сезон яркого солнца, которое не всегда бывает ласковым. Позаботиться о коже, которая стремительно теряет молодость и красоту под воздействием ультрафиолетовых лучей, помогут спа-программы. Они обеспечат полноценную защиту от ультрафиолета, восполнят гидробаланс кожи, сохранят естественную красоту и подарят ей заряд бодрости.

В спа-пространстве Black Diamond Club можно пройти курс гидротерапии и совместить эффективное воздействие сауны, хаммама, джакузи и увлажнение с помощью премиальной косметики Elemis. Еще один эффективный помощник в борьбе с негативным влиянием жары и солнца – холодные обертывания, которые в сочетании с лифтингом помогают увлажнить кожу и расслабиться.

А также для сезона активного солнца отлично подходят деликатные солевые пилинги. Например, «Лайм-Имбирь» отлично разглаживает кожу, смягчает ее питательными маслами и мягко отшелушивает старые ороговевшие клетки кожи, способствуя ее обновлению.

Текст: Денис Либстер

Фото: Архивы пресс-служб