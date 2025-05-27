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Самара открывает новые бренды: в город приезжает Predubezhdai

В этот четверг бутик российских дизайнеров, арт-клуб «Худрук», коллекционер ароматов Владислав Басов и Собака.ru представят в бутике Galore парфюмерный бренд Анастасии Мироновой Predubezhdai, который превратил селективную парфюмерию в арт-объект, а теперь получит постоянную прописку в Самаре. Это отличная возможность перенестись в эпоху домов Брокара, Ралле, Сиу и Остроумова, создававших ароматы, покорившие императорский двор и всю Европу, познакомиться с историческими корнями русской парфюмерии и понять ее место в мировом контексте с учетом новых имен.

Фото: Телеграм-канал PREDUBEZHDAI

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