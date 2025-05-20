Лучший фильтр – и без фотошопа: когда нужен гидпропилинг и какие скин-вопросы он способен решить

Просто о сложном: что такое гидропилинг?

Гидропилинг PROFacial – это эффективная и безопасная многоступенчатая система глубокого очищения и омоложения кожи. Она объединяет передовые технологии косметологии в одной процедуре: гидропилинг, RF-лифтинг, ионофорез и микротоки. Одновременно кожа получает питательный коктейль из активных компонентов: в составе – и глубокое очищение, и уход – два в одном.

Чем он отличается от традиционных чисток?

Секрет в физике процесса! Никакого механического давления и травмирующего выдавливания – только сила воды, которая проникает глубоко в кожу. В этом магия PROFacial: активные вещества попадают в глубокие слои дермы, запуская естественные процессы обновления. Ваша кожа начинает усиленно вырабатывать коллаген и эластин. Всего одна процедура – и режим «омоложения изнутри» уже активирован! Результат виден сразу, и держится он действительно долго. Именно поэтому гидропилинг выбирают перед важными мероприятиями: от девичника до дня рождения и свадьбы.

А это больно?

Абсолютно нет! Эту процедуру неслучайно называют «Тысяча и один поцелуй» – каждое прикосновение аппарата ощущается, как нежное и освежающее поглаживание. Большинство клиентов сравнивают свои ощущения с приятным массажем – с легким прохладным покалыванием. Даже обладатели чувствительной кожи отмечают комфортность процедуры.

Нужна ли реабилитация после процедуры?

Это одно из главных преимуществ гидропилинга – реабилитационный период здесь просто отсутствует! Сразу после процедуры можно возвращаться к обычной жизни. Всего пара ограничений на день-два: откажитесь от бассейна и сауны, дайте коже двенадцатичасовой отдых от макияжа и временно исключите скрабы. И, конечно, защищайте обновленную кожу от солнца – она заслуживает бережного отношения.

Как часто нужно делать процедуру?

Для поддержания идеального состояния кожи достаточно одной процедуры в месяц. Если же мы решаем конкретные проблемы – акне, повышенная жирность, тусклый цвет лица, рекомендуется курс из четырех-шести сеансов с интервалом в семь-десять дней, а затем – поддерживающий сеанс раз в месяц.