Лучший фильтр – и без фотошопа: когда нужен гидпропилинг и какие скин-вопросы он способен решить

Перед сборами на очередное важное событие – от утреннего рейва в кофейне до романтического ужина при свечах – нужно подготовить не только подходящий образ, но и позаботиться о коже лица (а это важно!) Для тех, кто любит сиять, уже придумали выход – всего один сеанс гидропилинга быстренько исправит ситуацию. Как в самые сжатые сроки добиться упругой, сияющей и напитанной кожи – узнали у Ирины Галяутдиновой – косметолога студии красоты и здоровья REBUS BEAUTY.
Просто о сложном: что такое гидропилинг?
Гидропилинг PROFacial – это эффективная и безопасная многоступенчатая система глубокого очищения и омоложения кожи. Она объединяет передовые технологии косметологии в одной процедуре: гидропилинг, RF-лифтинг, ионофорез и микротоки. Одновременно кожа получает питательный коктейль из активных компонентов: в составе – и глубокое очищение, и уход – два в одном.
Чем он отличается от традиционных чисток?
Секрет в физике процесса! Никакого механического давления и травмирующего выдавливания – только сила воды, которая проникает глубоко в кожу. В этом магия PROFacial: активные вещества попадают в глубокие слои дермы, запуская естественные процессы обновления. Ваша кожа начинает усиленно вырабатывать коллаген и эластин. Всего одна процедура – и режим «омоложения изнутри» уже активирован! Результат виден сразу, и держится он действительно долго. Именно поэтому гидропилинг выбирают перед важными мероприятиями: от девичника до дня рождения и свадьбы.
А это больно?
Абсолютно нет! Эту процедуру неслучайно называют «Тысяча и один поцелуй» – каждое прикосновение аппарата ощущается, как нежное и освежающее поглаживание. Большинство клиентов сравнивают свои ощущения с приятным массажем – с легким прохладным покалыванием. Даже обладатели чувствительной кожи отмечают комфортность процедуры.
Нужна ли реабилитация после процедуры?
Это одно из главных преимуществ гидропилинга – реабилитационный период здесь просто отсутствует! Сразу после процедуры можно возвращаться к обычной жизни. Всего пара ограничений на день-два: откажитесь от бассейна и сауны, дайте коже двенадцатичасовой отдых от макияжа и временно исключите скрабы. И, конечно, защищайте обновленную кожу от солнца – она заслуживает бережного отношения.
Как часто нужно делать процедуру?
Для поддержания идеального состояния кожи достаточно одной процедуры в месяц. Если же мы решаем конкретные проблемы – акне, повышенная жирность, тусклый цвет лица, рекомендуется курс из четырех-шести сеансов с интервалом в семь-десять дней, а затем – поддерживающий сеанс раз в месяц.
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ИП Ребус Екатерина Анатольевна
ИНН 637604549070
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Фото: Архивы пресс-служб
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