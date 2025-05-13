Показать то, что скрыто: Сергей Вотяков о доставке, сроке годности и хранении волос для наращивания

Считаем, что тонкий вопрос наращивания волос раскрыт не до конца! После того, как мы разобрались с сезонным уходом, задали глупые вопросы про коррекцию и укладку, пришло время копнуть глубже. Разбираемся в доставке, сроке годности и хранении волос для наращивания вместе с сооснователем сети салонов Nice Hair Сергеем Вотяковым.
В бизнесе по наращиванию волос наверняка множество подводных камней. С какими вы сталкиваетесь чаще всего?
Вы правы – их огромное количество! Начну с ценовой политики: нам важно установить конкурентоспособные цены, учитывая стоимость закупки, транспортировки и других расходов. При этом цены не должны ударять по кошельку клиента. Именно поэтому мы предлагаем клиентам разнообразные скидки на наращивание волос и проводим ежемесячно акции, чтобы процедуры для клиентов были максимально приятными.
Конечно, организация быстрой и надежной доставки – важный аспект бизнеса. Клиенты ценят своевременность и качество. Мы доверяем компании DHL в вопросах международных доставок, а CDEK, BOXBERRY и «Почта РФ» в случаях, когда мы имеем дело с транспортировкой волос по России.
Есть ли срок годности у волос?
Нет, никакого срока годности у волос не существует.
Как должны храниться волосы для наращивания? Есть ли установленные нормы?
Самое главное – уровень влажности в помещении должен быть не менее сорока процентов. Мы достигаем такого показателя с помощью многочисленных увлажнителей, которые стоят у нас – практически! – везде. Зимой такой режим поддерживать сложнее, чем в теплое время года: отопление действительно сильно пересушивает воздух.
Перед тем, как убрать волосы на хранение, все срезы мы моем шампунем, питаем бальзамом и сушим естественным путем.
Волосы из Nice Hair путешествуют по всему миру: как их грамотно перевозить?
Все просто: мы упаковываем их в бумажные крафт-пакеты или картонные коробки – этого более чем достаточно.
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ИП Вотяков Сергей Сергеевич
ИНН 632514668733
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