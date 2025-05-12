«Ненавижу толстый слой тонального крема»: Елена Казеева рассказала, что лежит в ее косметичке.

Если бы можно было оставить только одно средство в вашей косметичке, что бы это было?

Хочется сказать – консилер: если куда-то идешь, им всегда можно быстро подкорректировать тон. Например, у меня Mac 24 hour smooth 03. И, конечно, со мной всегда блеск для губ – мой любимый – Shik cool beige 03.

Какой косметический продукт был самым первым у вас?

Недавно я перебирала свои фотографии и нашла кадр с празднования дня рождения – там мне четырнадцать лет. Я накрасила глаза тушью, а губы – красной помадой. Выглядело это забавно.

Какой совет себе восемнадцатилетней вы бы дали?

Опять же, смотря на свои фотографии юных лет, я бы точно не посоветовала себе яркий макияж – он явно придавал мне возраста. В молодости он вообще практически не требуется. Классно, когда красота натуральная.

Идеальный макияж для вас – это…

Я сторонник естественной красоты: свои эксперименты с «цветом» я завершила еще в семнадцать лет. Даже волосы стала красить совсем недавно. Красота – это молодость и свежесть. Лично я ненавижу толстый слой тонального крема, люблю, когда кожа выглядит естественно. Легкий блеск на губах для влажного эффекта и чуть подчеркнутые – тушью или подводкой – глаза – для меня это идеальный вариант. Яркий макияж, всё-таки, нужен только на особые мероприятия и фотосессии, но точно не на каждый день.