Как построить бизнес на волоске? Отвечают Сергей Вотяков и Юлия Вотякова

Интересный парадокс: когда на волоске висит судьба – это не очень хорошо, но если построить на волосах бизнес, он может быть очень даже успешным. Раскрыть секрет силы волос нам помогли основатели сети салонов Nice Hair Сергей Вотяков и Юлия Вотякова, которые сначала покорили Самару, потом начали продавать волосы по всему миру, а в прошлом году открыли первый салон за пределами города – в ОАЭ.
На Юлии: костюм Topshop. На Сергее: футболка Volgamama (Slava Concept), брюки Opinable, ботинки Principe de Bologna (NO ONE).
Наращивание волос – это не самый очевидный бизнес. Почему вы решили выбрать это направление: тщательно изучили рынок или просто все так сложилось? Не задаю вопрос о детской мечте, потому что еще не встречал людей, которые с детства мечтали зарабатывать деньги на наращивании волос.
Сергей: С одной стороны, наращивание волос – это на самом деле не самый очевидный и распространенный бизнес. Я бы даже назвал его нишевым. Но это очень масштабная ниша. Международная! В Китае, например, есть целый город, который производит волосы под наращивание. И вот тут любопытный парадокс: спрос на волосы огромный, причем во всем мире, но тот факт, что рынок нельзя назвать массовым, сильно ограничивает продвижение нашего продукта: много денег уходит на нецелевые лиды. Но это нюансы, с которыми мы столкнулись уже в процессе. А когда мы начинали, мы даже не предполагали, что вырастем до такого уровня.
Мы же не профессиональные бизнесмены, поэтому у нас не было долгих совещаний, формирования стратегии или обсуждения сценариев развития. Все просто шло, как шло. Я к тому времени вообще работал в сфере общепита: работал в Il Patio официантом, вырос в KFC до замдиректора…
В общем, ничего не предвещало наращенных волос?
Сергей: Да, это так! В 2011 году я даже не думал о таком направлении: открывал ресторан в Сочи, потом немного поработал в Краснодаре, а после южного турне мы с Юлей вернулись в Самару и начали искать сферу, в которой можно было реализовать свои таланты. Я решил попробовать свои силы в структуре «Магнита»: начал учиться на директора в их внутреннем корпоративном университете. А Юлия неспешно – потому что потребности в срочном решении не было – искала работу, занималась собой и – как вы уже догадались, скорее всего – ходила наращивать волосы себе.
Юлия: Мое увлечение наращиванием волос на самом деле началось с того, что я ходила наращивать волосы к своей знакомой. В те годы в Самаре только начиналась эта история, поэтому салонов еще не было – только мастера, которые работали на дому. И вот, когда мы с Сергеем вернулись сюда из Сочи и встал вопрос, чем заняться, первое, о чем я подумала, – наращивание волос! Пошла, отучилась и начала потихоньку наращивать дома.
Сергей: В 2011 году эта процедура была доступна только на дому, качество услуги было ужасное, капсулы выглядели жутко, да и техники в общем-то не было. В общем, в какой-то момент Юлия решила разобраться в тонкостях процесса: прошла обучение и стала наращивать волосы и себе, и знакомым. Сначала бесплатно, для портфолио, а потом как-то незаметно это вылилось у нее во вполне серьезный бизнес.
К которому вы подключились не сразу?
Сергей: Нет! Я немного поработал в «Магните», потом вернулся в KFC, потом посидел на IT-поддержке в «Роснефти». Ну, как IT-поддержка: ходил перезагружать компьютеры женщинам, которые на что-то нажали, и все выключилось. Потом – это уже в 2013 году было – настраивал, чинил и подключал принтеры на открытии Олимпиады в Сочи, снова вернулся в город купил ларек на пересечении Московского шоссе и улицы Советской армии и устроился руководителем отдела в переводческую компанию All Correct, которая переводила игры для EA Sports, PC Games и War Thunder. Английский у меня был так себе, но руководил неплохо! В какой-то момент у меня появился фуд-трак, который я сделал на базе газельки: мы работали на разных городских праздниках. Но примерно в 2015 году мои рабочие похождения окончились, я уволился из All Correct и начал помогать Юлии, которая начала выходить на новый уровень: ей нужно было найти помещение, сделать ремонт и так далее. С тех пор мы работали вместе.
Юлия, а вы помните, как прошло ваше первое наращивание для клиента?
Юлия: Да, конечно! Это было ужасно, если честно. Я тогда бесплатно работала и делала наращивания для портфолио, так что согласилась на выезд: приехала к девушке домой и до трех часов ночи наращивала ей волосы, а с утра она написала, что все капсулы вырвались и мне нужно вернуться и переделать. Я, конечно, приехала. И обнаружила, что капсулы вовсе не вырвались – их вырвал мужчина моей клиентки, который, похоже, был не в восторге от ее идеи нарастить себе волосы.
А с чего началась ваша совместная работа?
Сергей: Пожалуй, с решения заняться продажей волос и взять на развитие этого направления солидный – тысяч на четыреста рублей – кредит. Тут нужно пояснить, что в те годы качественных волос почти не было, и рынок был свободен. Собственно, мне больше всего нравилось, что можно сидеть в самарском офисе и отправлять посылки по всему миру: от Лондона до Нью-Йорка.
Из каких этапов состоит производственный цикл вашего бизнеса?
Сергей: На первый взгляд, там нет ничего сложного: нужно где-то взять волосы, потом подготовить их, упаковать и доставить до покупателя. Но чем больше погружаешься в тему, тем больше тонкостей и деталей. Потому что есть разные техники наращивания, и внутри каждой техники – свои направления. Соответственно, у каждого направления есть свои требования к подготовке волос для наращивания. Маленькие салоны работают по схеме: консультация, заказ волос и наращивание. То есть к ним приходит человек, они по каталогам подбирают ему волосы, заказывают их у поставщика, а потом только приглашают клиента на процедуру наращивания. У нас есть свой сток готовых волос, поэтому сразу после определения тона наши мастера начинают процедуру.
А откуда вы берете волосы? Из того самого города в Китае или у вас есть какие-то доноры?
Сергей: Да нет никаких фабрик и доноров: обычные люди стригутся, и мы покупаем у них волосы. У взрослых, которым надоели длинные волосы, у детей, которые решают сменить стиль и расстаются с косами. Иногда, правда, это решение принадлежит родителям. Но большую часть волос мы получаем из-за пределов России: в основном они собираются в Азии. Трудно сказать, с чем это связано: может, с климатом, может, с генетикой. Как бы там ни было, полученные волосы мы окрашиваем в разные цвета, собираем в разные изделия и часть оставляем в салоне, а часть продаем другим мастерам по всему миру. Так что, можно сказать, что Nice Hair – это небольшая производственная лаборатория. Причем в данном случае «небольшая» – это не недостаток, потому что в нашем бизнесе не важен размер площадей.
А есть какая-то градация волос по цене и качеству?
Сергей: Самые дорогие волосы – это неокрашенные детские. Их стоимость может достигать двухсот тысяч рублей за хвост. Условный массмаркет стоит в районе шестнадцати-семнадцати тысяч. На стоимость волос влияет много факторов: цвет, возраст, техника сбора и так далее. Наши поставщики присылают нам качественные неокрашенные волосы, которые мы сами тонируем и формируем из них основу для процедур наращивания в разных техниках.
А какой цвет или услуга сейчас самые популярные?
Сергей: Честно говоря, мы сами недавно задались этим вопросом и запустили опросные листы, поэтому у меня пока нет статистики. Если говорить о тоне волос, самые востребованные оттенки – это блонд и темные. Если говорить о причинах визита, чаще всего приходят возвращать длину после спонтанного решения «рубануть каре» или добавить своим волосам густоты и объема. Потому что наращивание волос не поможет тем, кто страдает от проблем со здоровьем, – эта процедура дает определенную нагрузку на волосы, поэтому иногда приходится отказывать клиентам. И слишком короткие волосы тоже могут стать причиной для отказа: на них не рекомендуется наращивать, потому что в этом случае наращивание сильно бросается в глаза и смотрится не очень красиво.
Наращивание волос – это быстро?
Сергей: У наших мастеров нет необходимости заставлять девушек ждать, пока придут волосы, которые для них подобрали, поэтому они работают со скоростью 150 капсул за два часа. То есть в среднем процедура занимает 3-4 часа. В отдельных случаях доходит до шести часов.
А потом? Как долго служат наращенные волосы?
Сергей: Они служат долго, но нужно периодически приходить в салон на сервисное обслуживание: когда свои волосы отрастают, нужно переустановить капсулы.
Как процедура изменилась за время, которое вы работаете?
Юлия: Сегодня в России очень высокий уровень мастеров и много классных салонов! Все делают маленькие, незаметные и безопасные капсулы и очень внимательно относятся к материалам и волосам для наращивания – не то что в десятых, когда все только начиналось.
А давайте попробуем развеять мифы о наращивании волос, с которыми приходится сталкиваться?
Сергей: Наверное, самый распространенный миф связан со стоимостью: принято считать, что наращивание волос – это дорого. Но мы считали специально: стоимость наращивания вполне сопоставима с деньгами, которые люди в среднем тратят на ногти. Раньше активно жил миф о том, что наращивание волос – это неестественно и некрасиво. С этим тезисом можно было согласиться лет десять назад, когда капсулы были огромные и выбор волос ограничен. С тех пор качество процедуры давно вышло на новый уровень: если все делать правильно, никто не сможет заметить, что вы нарастили волосы. Я иногда слышу, что процедура наращивания – это вредно и опасно для волос. Это тоже мимо: процедура максимально безвредна и безопасна. Просто есть противопоказания, о которых я уже говорил. Да, чуть не забыл: еще часто говорят, что за наращенными волосами сложно ухаживать. Но тут все-таки вопрос привычки: когда ты переходишь с коротких волос на длинные, ко многому придется привыкнуть. Но в целом уход за нарощенными волосами ничем не отличается от ухода за длинными прическами. И про все это мы, разумеется, рассказываем своим клиентам. И предупреждаем их о нюансах, с которыми они могут столкнуться.
Почему для масштабирования вы выбрали именно Дубай? Это было спонтанное решение или детально продуманный шаг?
Сергей: На этот вопрос сложно дать простой ответ. Потому что само по себе решение открыть салон за пределами Самары можно назвать спонтанным: мы часто проводили отпуск в этом городе и в какой-то момент увидели, что его перестали позиционировать как локацию для отдыха – акцент сместился на «место для счастливой семейной жизни». А потом мы провели исследование, оценили рынок и познакомились со своими будущими конкурентами. И это исследование помогло нам понять, что мы будем просто суперконкурентоспособны и обладаем преимуществами, которые позволят сразу выйти в плюс, что в нашем бизнесе сделать очень сложно. Сразу открою секрет: нашим преимуществом стала система, которую мы обкатали на самарском салоне. И сейчас мы продолжаем ее развивать, совершенствуя инструкции, регламенты и протоколы.
Где работать сложнее: в России или за рубежом?
Юлия: За рубежом, конечно, работать сложнее. Сказывается разница в менталитете, чужой язык, местные законы и еще множество мелочей, к которым нужно привыкнуть.
Откройте еще один секрет: у вас есть какая-то дорожная карта бизнеса и стратегия покорения мира?
Сергей: Пока эта стратегия существует только у меня в голове, потому что сегодня горизонт планирования – это год. Если вкратце: к 2030 году мне хочется открыть еще четыре салона в России и продолжить покорять мир. Если у нас хватит энергии, а у сотрудников будет желание, мы прямо сейчас готовы открыть салоны в Абу-Даби и в Катаре, а потом доехать и до США! В данный момент я активно изучаю рынок, оцениваю уровень жизни в крупных городах и просчитываю бизнес-модель. Кстати, после знакомства с особенностями американского рынка стало понятно, что там будет проще, чем в Эмиратах. Все дело в тонкостях продвижения: в Дубае много туристов, которые «съедают» трафик и повышают стоимость заявки. Если взять, например, Чикаго или Бостон, там будет намного проще привлечь клиента.
Раз мы заговорили о США: это правда, что российская бьюти-школа намного выше уровнем, чем американская?
Сергей: Да, это так! Я бы даже сказал, что постсоветская бьюти-школа выше уровнем: в Казахстане, например, тоже много классных мастеров и салонов. Причем, когда мы говорим о нейл-сервисе, там высочайший уровень не только у салонов, но и у «домашних» мастеров, потому что рынок давно сформировал стандарты. В сфере, связанной с волосами, стандарты только формируются: рынок еще довольно молодой.
А что самое сложное в вашем бизнесе?
Юлия: Самое сложное – поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Это главная причина, по которой мастера часто отказываются от собственного бизнеса и идут работать в салоны: так гораздо проще сочетать личную жизнь с хорошим заработком. А бонусом идут отсутствие финансовых рисков и четкий понятный график: муж и дети всегда знают, когда ты придешь домой.
Сергей: Как и в других сферах: самое сложное – это найти и удержать мастера. Или воспитать и удержать. В нашей сфере человеческий фактор можно считать ключевым: тут очень много держится на личности. Поэтому один из главных козырей Nice Hair – это Юля! Она просто невероятный профессионал, которая воспитала множество мастеров, и они готовы продолжать у нее учиться. Она все знает, все умеет и все видит: вечером ей сбрасывают отчеты, а она подмечает все ошибки и недочеты. Один из секретов отсутствия текучки в нашем салоне в том, что мы предпочитаем брать мастеров, которые только начинают свой профессиональный путь: уникальная система обучения Юлии помогает вырастить из них блестящих специалистов. Правда, эта система пока в голове у моей жены, но мы пытаемся оформить ее в гайд. А если отвлечься от человеческого фактора, сложнее всего собрать собственный сток волос. И сегодня наличие собственного стока тоже можно считать нашим преимуществом. Потому что мы всегда почти все заработанные деньги реинвестировали в волосы.
Волосы – новый биткойн?
Сергей: Вот вы сейчас шутите, но это на самом деле так. Причем, если биткойн может упасть в цене, цены на волосы последние несколько лет только растут, что в сочетании с неограниченным сроком хранения дает право называть их отличной инвестицией. Если бы еще конкуренты не демпинговали!
А насколько глубоко вы погружены в свой бизнес? Можно ли сказать, что наращивание волос – ваша любимая работа?
Сергей: Можно! Nice Hair – это на самом деле моя любимая работа. Но я никогда не говорил и не говорю, что занимаюсь наращиванием волос, – я занимаюсь развитием компании. Для меня это как интересная игра: люди, процессы, цифры, аналитика. Это Юля у нас погружена в процессы, тонкости и технологии, а я смотрю на отчеты, ищу точки роста и принимаю решения. То есть то же самое я бы делал, даже если бы мы продавали, например, бензин. Интересно, что, когда я только начал «играть», мне все время хотелось как-то усложнить настройки, а сейчас наоборот – больше думаю о том, как упростить процессы. Потому что главные критерии успешного прохождения уровня в моей игре – это удовольствие от процесса и чистая прибыль.
Юлия: А я люблю свою работу за то, что она дает мне возможность создавать красоту. Это, на мой взгляд, самое интересное – видеть результат своей – и своих мастеров – работы. Счастливые лица наших клиенток и тысячи положительных отзывов буквально окрыляют! И люди, с которыми я каждый день встречаюсь на работе, и есть мой источник вдохновения и мотивации: их всегда много, они все разные, и это не дает мне скучать.
Что помогает вам понять: останется человек в вашей команде или нет?
Юлия: Знаете, все становится понятно уже в первые несколько дней: сразу видно, насколько человек хорошо слушает и слышит, насколько он дружелюбен и доброжелателен с клиентами и другими членами команды и старается ли он расти как профессионал.
Как проходит ваш обычный день?
Сергей: Вряд ли расскажу что-то необычное: с утра мы везем ребенка в школу, а потом приезжаем на работу, где все зависит от плана. Раньше было много операционки и весь день был расписан. Сегодня я ставлю себе одну-две большие задачи на день, и все. Просто в какой-то момент понял, что для того, чтобы появлялись новые идеи, нужно больше воздуха. Поэтому мы наняли операционного директора и назначили руководителей в каждом отделе, чтобы скинуть на них мелкие задачи и ежедневную рутину. Если говорить о хобби, я играю в фифу играю по субботам и воскресеньям: могу часов на двадцать зависнуть, у меня даже палец болит, видите. В последнее время планирую вернуться к записям своих песен, а еще поступил в институт психологии.
А что из того, что вы успели сделать в жизни, вы считаете самым важным?
Сергей: Наверное, это то, что я помог многим людям вырасти: как личностям, и как профессионалам. Это очень приятно – осознавать, что ты можешь оказывать на людей положительное влияние. Впрочем, я и сам изменился за последние четыре года. И не только внешне. Мне это нравится!
Можете поделиться главным правилом жизни?
Сергей: Оно простое: нужно относиться к людям так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Все начинается с этого. Когда мы строили компанию, сразу было понятно, что будет много сотрудников, и я сразу делал все них также, как делал бы для себя. И продолжаю гнуть эту линию. Я говорю о том, что мне хотелось бы, чтобы, например, обо мне заботились и шли навстречу, чтобы на меня не кричали, чтобы обеспечивали мне комфортные условия для работы. Вот из недавнего банального: мы купили кофе-машину на кухню за двести пятьдесят тысяч, чтобы у сотрудников был хороший кофе. А чтобы в помещениях был свежий воздух без сквозняков, установили приточную вентиляцию.
Юлия: Мне кажется, тут все просто: нужно быть честной с собой и окружающими!
Текст: Денис Либстер
Продюсер: Елизавета Петухова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Анна Чех
Визаж: Екатерина Сафронова (LU:DI)
Прическа: Наталья Никулина (LU:DI)
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