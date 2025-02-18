Как построить бизнес на волоске? Отвечают Сергей Вотяков и Юлия Вотякова

Наращивание волос – это не самый очевидный бизнес. Почему вы решили выбрать это направление: тщательно изучили рынок или просто все так сложилось? Не задаю вопрос о детской мечте, потому что еще не встречал людей, которые с детства мечтали зарабатывать деньги на наращивании волос.

Сергей: С одной стороны, наращивание волос – это на самом деле не самый очевидный и распространенный бизнес. Я бы даже назвал его нишевым. Но это очень масштабная ниша. Международная! В Китае, например, есть целый город, который производит волосы под наращивание. И вот тут любопытный парадокс: спрос на волосы огромный, причем во всем мире, но тот факт, что рынок нельзя назвать массовым, сильно ограничивает продвижение нашего продукта: много денег уходит на нецелевые лиды. Но это нюансы, с которыми мы столкнулись уже в процессе. А когда мы начинали, мы даже не предполагали, что вырастем до такого уровня.

Мы же не профессиональные бизнесмены, поэтому у нас не было долгих совещаний, формирования стратегии или обсуждения сценариев развития. Все просто шло, как шло. Я к тому времени вообще работал в сфере общепита: работал в Il Patio официантом, вырос в KFC до замдиректора…

В общем, ничего не предвещало наращенных волос?

Сергей: Да, это так! В 2011 году я даже не думал о таком направлении: открывал ресторан в Сочи, потом немного поработал в Краснодаре, а после южного турне мы с Юлей вернулись в Самару и начали искать сферу, в которой можно было реализовать свои таланты. Я решил попробовать свои силы в структуре «Магнита»: начал учиться на директора в их внутреннем корпоративном университете. А Юлия неспешно – потому что потребности в срочном решении не было – искала работу, занималась собой и – как вы уже догадались, скорее всего – ходила наращивать волосы себе.

Юлия: Мое увлечение наращиванием волос на самом деле началось с того, что я ходила наращивать волосы к своей знакомой. В те годы в Самаре только начиналась эта история, поэтому салонов еще не было – только мастера, которые работали на дому. И вот, когда мы с Сергеем вернулись сюда из Сочи и встал вопрос, чем заняться, первое, о чем я подумала, – наращивание волос! Пошла, отучилась и начала потихоньку наращивать дома.

Сергей: В 2011 году эта процедура была доступна только на дому, качество услуги было ужасное, капсулы выглядели жутко, да и техники в общем-то не было. В общем, в какой-то момент Юлия решила разобраться в тонкостях процесса: прошла обучение и стала наращивать волосы и себе, и знакомым. Сначала бесплатно, для портфолио, а потом как-то незаметно это вылилось у нее во вполне серьезный бизнес.

К которому вы подключились не сразу?

Сергей: Нет! Я немного поработал в «Магните», потом вернулся в KFC, потом посидел на IT-поддержке в «Роснефти». Ну, как IT-поддержка: ходил перезагружать компьютеры женщинам, которые на что-то нажали, и все выключилось. Потом – это уже в 2013 году было – настраивал, чинил и подключал принтеры на открытии Олимпиады в Сочи, снова вернулся в город купил ларек на пересечении Московского шоссе и улицы Советской армии и устроился руководителем отдела в переводческую компанию All Correct, которая переводила игры для EA Sports, PC Games и War Thunder. Английский у меня был так себе, но руководил неплохо! В какой-то момент у меня появился фуд-трак, который я сделал на базе газельки: мы работали на разных городских праздниках. Но примерно в 2015 году мои рабочие похождения окончились, я уволился из All Correct и начал помогать Юлии, которая начала выходить на новый уровень: ей нужно было найти помещение, сделать ремонт и так далее. С тех пор мы работали вместе.