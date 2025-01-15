Кирилл Кучеренко: «Пластическая хирургия – это не способ остановить время, а искусство работать с его проявлениями»

Врач с золотыми руками – а именно так называют пациенты пластического хирурга многофункционального медицинского центра А2Med в отзывах на сайте – поделился с нами своими размышлениями о миссии врача и перспективах развития пластической хирургии.

О миссии быть врачом

Для меня быть врачом — это, прежде всего, миссия, в которой тесно переплетается наука, гуманизм и огромная ответственность. Это трудно выразить словами, потому что здесь и искреннее желание улучшить качество жизни своих пациентов, и облегчить их страдания, и непрерывное обучение, потому что знания и технологии быстро развиваются, и работа в команде, потому что эффективное взаимодействие с коллегами, медсестрами и другими специалистами напрямую влияет на результаты лечения. Плюс я практикующий хирург, поэтому в мое «быть врачом» входит еще одна трактовка этих многогранных слов – это искусство, требующее уверенности, точности и способности принимать – на основе доказательной медицины, логики, анализа данных и глубокого понимания физиологии и патологии – быстрые решения в сложных ситуациях.

Разумеется, чтобы быть врачом, необходима эмпатия: когда к тебе приходят с важными, а зачастую пугающими проблемами, способность слушать, поддерживать и проявлять чуткость имеет огромное значение. Поэтому моя консультация всегда начинается с вопроса: «А что бы вы хотели изменить и что вас не устраивает?» Это важный момент, потому что как хирург я сразу вижу, что поддается коррекции, но не могу начинать с этого разговор, потому что это может «подарить» человеку еще один комплекс. Нужно работать с запросом и в каждом конкретном случае исправлять именно то, с чем обратился человек. Да, иногда я могу тонко намекнуть на проблему, но никогда не укажу на нее первым.

Чтобы использовать новейшие методы и технологии, включая эндоскопические и малоинвазивные техники, и проводить широкий спектр операций, направленных на омоложение, улучшение эстетики и восстановление функций, я много учусь. Можно сказать, что это один из принципов моей работы – ежедневно внедрять в свою работу новые методики, чтобы сокращать срок реабилитационного периода после операций, повышать их эффективность и делать их еще безопаснее для пациентов. Поэтому я постоянный слушатель международных конференций по эстетической и реконструктивной хирургии лица и регулярно прохожу стажировки у ведущих мировых специалистов из США, Южной Кореи и Европы. И не только: недавно, например, я вернулся из Москвы, где Андрей Искорнев – пластический хирург с семнадцатилетним стажем – познакомил меня с авторским протоколом эстетической коррекции лица, который совмещает преимущества технологий SMAS, Deep plane SMAS lifting, платизмопластики и височного лифтинга.

О возможностях пластической хирургии

В моей визитке на сайте отмечено, что я – Anti-Age специалист. Но пластическая хирургия — это всего лишь инструмент, который помогает выглядеть моложе и устранить признаки старения. Но настоящий Anti-Age эффект достигается только комплексной работой, которая сочетает поддержание здоровья, активный образ жизни и уход за собой. Пластическая хирургия действительно может визуально «скрутить» возраст, но важно понимать, что она не останавливает биологические процессы старения, а помогает улучшить их внешние проявления. Это не способ остановить время, а искусство работать с его проявлениями.

Можно рассказывать много историй, в которых мои пациенты после операции начинали новую жизнь и раскрывали свои таланты. И дело же не только в том, что после операции девушки часто радикально меняют свой гардероб: любовь к себе творит самые настоящие чудеса! Одна девушка после операции переехала в Нью-Йорк, стала блоггером-миллионником и не собирается останавливаться на достигнутом. С удовольствием слежу за ее карьерой и развитием ситуации.

У пластической хирургии богатейший арсенал операций: она помогает менять или восстанавливать форму груди (от увеличения до подтяжки), корректировать форму век с помощью блефаропластики и даже влиять на овал лица: мы делаем все операции от SMAS до Full Face. Но моими любимыми операциями остаются абдоминопластика и Его Величество бодилифтинг, включающий круговую липосакцию, ушивание диастаза, подтяжку, липофилинг ягодиц и удаление избытка кожи живота, боков и спины. Это крупное хирургическое вмешательство, включающее удаление избытка кожи и тканей по всему периметру тела, которое чаще всего применяется после значительного снижения веса. Подготовка к этой операции включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пациента и оптимизации результатов вмешательства, а ее средняя продолжительность – от четырех до шести часов. Это время зависит от наличия грыж передней брюшной стенки, количества подкожно-жировой клетчатки, асимметрии тела, качества кожи, кровоточивости пациента и множества других факторов. Ориентироваться можно на главное правило: индекс массы тела пациента перед такой операций должен быть менее тридцати килограмм на квадратный метр.