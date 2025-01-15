Александр Кричмар: «Иногда бариатрические операции воспринимают как какие-нибудь волшебные таблетки. И это, разумеется, ошибка!»

О процессе подготовки к операции по снижению веса

Подготовка к операции начинается задолго до того, как человек ложится на операционный стол. Все начинается с консультации. Сначала нам нужно выяснить, можно ли, вообще, делать человеку эту операцию, потому что ее нельзя сделать любому желающему. Мы в этом плане регламентированы законодательно: мы можем работать только с определенным весом и опираемся на клинические рекомендации. Второй этап – это попытка понять, нужна ли пациенту операция. Дело в том, что к нам часто приходят люди, которые, услышав, что существует такой способ избавиться от лишнего веса, хотят сразу пройти по легкому пути и не тратить время на спорт или диету. И тут, конечно, стоит отметить, что это неправильно: бариатрическую операцию не стоит рассматривать как легкий способ сбросить лишние килограммы – к ней стоит прибегать только тогда, когда не помогают ни физические нагрузки, ни медикаментозная терапия. Так что не нужно спешить с хирургическим вмешательством: операция никуда от вас не уйдет. Как говорят хирурги: лучшая операция – это та, которой удалось избежать.

А на третьем этапе подготовки мы начинаем подбирать тип операции. Дело в том, что борьба с лишним весом очень выматывает организм. И дело не только в этих качелях: пять килограммов сбросил, потом десять набрал. Дело в большом количестве побочных явлений, которые появляются в процессе этой борьбы: начинают страдать суставы и позвоночник, частенько проявляется диабет и так далее. Поэтому нужно подобрать максимально эффективную операцию, которая поможет все эти неприятные побочки сгладить. На сегодняшний день есть пять операций, скажем так, на которые приходится почти 99% от всех случаев применения бариатрии во всем мире. Но идеальной операции не существует: у каждой из них есть свои плюсы и минусы. И каждая заставляет оценивать степень готовности пациента к переменам: одна операция предполагает отказаться от курения, к другой «прилагается» пожизненный прием витаминов и минеральных комплексов, а некоторые операции нельзя делать молодым людям. Я уже говорил, что у нас на первом плане стоит безопасность, а операции ради операции мы не делаем. Поэтому предоперационное обследование – это очень важный этап. Мы исследуем показатели анализов, проверяем состояние сердца, легких и желудка, других органов брюшной полости и вен нижних конечностей и так далее. Нужно готовиться к тому, что это достаточно глубокое исследование. Если после него можно сделать вывод, что противопоказаний нет, мы делаем операцию, человек проводит три-четыре дня в стационаре, и мы его выписываем.

Об особенностях бариатрии и бариатрических операций

Особенность бариатрических операций в том, что после них можно вести активную жизнь: спать на любом боку, наклоняться, нагибаться, убираться и готовить. Единственное ограничение связано с запретом на подъем тяжестей: к спорту и физическим нагрузкам можно будет вернуться через два-три месяца после операции.

От чего зависит сложность операции? Можно, конечно, ограничиться простым тезисом: чем больше вес у пациента, тем сложнее операция. Но факторов, влияющих на сложность операции, гораздо больше! На ход операции может повлиять внутренний жир, который не виден под кожей, увеличенная печень, которая перекрывает обзор желудка и кишечника, из-за чего приходится делать дополнительные проколы. Если человека оперировали до нас, у него могут образоваться спаечные процессы или нарушиться немного структура брюшной полости. И все это, конечно же, добавляет сложности. А бывает еще и такое: человек не рассказал нам всю правду до операции. Скрыл, например, что курит или что-то посерьезнее, о чем узнаешь уже в процессе операции. От этого сложно застраховаться: не можем же мы пациентов на детекторе лжи проверять!

О медицинском туризме и сочетании пластической и бариатрической хирургии

Я не люблю эпитетов, сравнений и негласных титулов в стиле «лучший в стране». Все, чего я хочу, – просто хорошо делать свою работу. И меня радует, что бариатрия в стране и в мире активно развивается: если лет двадцать назад мы в Самарской области проводили максимум две операции в год, сегодня совсем другие цифры. И сегодня Самара стала одной из «столиц» медицинского туризма: как минимум половина моих пациентов живет за пределами региона. Я спрашивал, чем их привлекает наша клиника: хорошие отзывы и знакомые посоветовали. Плюс у нас операция стоит дешевле, чем в Москве, что для многих тоже ключевой фактор. К тому же от нас до столицы час сорок на самолете.

Одно из моих преимуществ заключается в том, что я еще и пластический хирург, а значит, могу обеспечить пациентам комплексный подход! Собственно, идея пойти в пластическую хирургию родилась именно потому, что был запрос: после операций люди просили подсказать, к какому пластическому хирургу можно обратиться. И тогда я подумал, что это неплохая идея – сосредоточить в своих руках полный цикл преображения человека, от сброса веса до эстетической хирургии. Это же логично: после того как человек избавляется от лишнего веса, у него меняется образ жизни и появляется много энергии, которую хочется тратить на перемены. И многие начинают задумываться о пластических операциях. И даже торопят меня! Приходится объяснять, что после бариатрической операции должен пройти как минимум год. А бывает, что ждать приходится больше. А кто-то, наоборот, думает так: «Спутника жизни мне не искать, на сцене я не выступаю и голым по пляжу не бегаю. Да, животик немного повис, но в целом жизнь удалась!» Такие люди и без пластики довольны собой и жизнью. И я абсолютно поддерживаю и понимаю такую точку зрения!

Иногда ко мне приходят с неожиданными запросами: однажды на пластическую операцию записался семидесятилетний мужчина, который хотел избавиться от «фартука» на животе после бариатрии. Убрали. Мотивация у всех разная, а какого-то ограничения по возрасту у операций нет. Тем более, что показания и противопоказания не связаны с возрастом: все зависит от состояния здоровья. Иногда проходит обследование человек далеко за шестьдесят – и его хоть в космос отправляй. А бывает, приходит сорокалетний мужчина, а я вынужден отказать ему в операции.

О трендах, эпидемии лишнего веса и перспективах

В современном мире очень быстро меняются тренды: человечество мечется от бодипозитива и принятия себя любым до удаления ребер ради соответствия картинке из глянцевого журнала. Кому-то нравится одно, кому-то другое, но радует, что мы постепенно уходим от накачивания себя до безумных размеров к естественности и натуральности. Правда, ключевое слово здесь «постепенно». А, если говорить о гендерной составляющей, женщины по-прежнему делают пластические операции чаще. Может, это связано с особенностями психологии: мы, мужчины, не очень серьезно относимся к своему здоровью и терпим, пока петух, как говорится, не клюнет.

К сожалению, избыток веса стал неким символом нашего времени. Количество людей с диагнозом «ожирение» постоянно растет, несмотря на все усилия его побороть. И мы сейчас в таймлайне, когда проблема дошла до юного поколения: дети с десяти лет начинают страдать ожирением. Буквально на днях мне звонили: дочке всего тринадцать лет, а вес уже сто тридцать килограмм. А мы, к сожалению, не можем оперировать детей и работаем только с теми, кому уже исполнилось восемнадцать. Как бороться с этой проблемой? Сложно. Нужны большие консилиумы, должны подключаться педиатры, нужно развивать бариатрию как направление. Я вот, например, пока не встречал педиатров-бариатриков.

Сегодня мы внимательно следим за распространением уколов и ждем, как они себя зарекомендуют. Хочется, чтобы эта методика доказала свою эффективность, потому что это избавило бы людей от необходимости оперироваться. Но я могу прямо сейчас сказать, что уколы в любом случае не станут кардинальным и эффективным решением для всех пациентов. Просто потому, что все эти препараты точно так же, как и любая диета, работают, пока человек их колет. Как только прием препаратов прекращается, неизбежно будет откат. А как долго можно сидеть на уколах, пока не знает никто. Да и побочные эффекты тоже никто не отменял. Поэтому в будущем бариатрия по-прежнему будет одним из самых эффективных инструментов. Знаете, сегодня есть страны, в которых бариатрическую операцию можно сравнить с протезированием зуба. И мне хочется надеяться, что такое отношение в ближайшем будущем дойдет и до нашей страны.