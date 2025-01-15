Александр Кричмар: «Иногда бариатрические операции воспринимают как какие-нибудь волшебные таблетки. И это, разумеется, ошибка!»

Хирург многопрофильного медицинского центра А2Med пришел в бариатрию по воле случая, но сегодня его называют одним из лучших российских специалистов в области хирургии лишнего веса.
О выборе профессии, бариатрии и волшебных таблетках
Мой отец был хирургом, поэтому хирургия нравилась мне с детства: я даже не рассматривал другие варианты карьеры. Случайностью можно назвать то, что я занялся бариатрией: так получилось, что заведующий отделения, в котором я начинал свою врачебную карьеру, работал в этом направлении. Ну и я тоже незаметно втянулся.
Иногда бариатрические операции воспринимают как какие-нибудь волшебные таблетки. И это, разумеется, ошибка! Не существует никаких волшебных таблеток или волшебных уколов, которые могли бы избавить человека от лишнего веса навсегда и без усилий. Да, на сегодняшний день бариатрическую хирургию можно назвать самым эффективным оружием в борьбе с лишним весом – это факт. Тем не менее, ни одна бариатрическая операция не может дать стопроцентной гарантии, что вес не вернется через несколько лет. Поэтому после операции нужно соблюдать рекомендации врача, чтобы ее – операции – эффект сохранился как можно дольше.
Медицина не стоит на месте и постоянно развивается: первая бариатрическая операция, которую сделали в России, продолжалась около восьми часов, а сегодня мне требуется максимум полтора. Но тут стоит отметить, что сама по себе операция – это только верхушка айсберга. Потому что послеоперационная реабилитация зачастую намного сложнее: этот процесс требует много сил и внимания врача. Так что мы стараемся настроить человека таким образом, чтобы он не воспринимал операцию как взмах волшебной палочки: после того, как хирург закончит свою работу, начнется работа пациента, которому нужно будет изменить свое пищевое поведение, отказаться от одних – возможно, любимых – продуктов и включить в рацион другие, которые смогут обеспечить организм микроэлементами и питательными веществами. И это не все! Обычно после операции люди худеют на дефиците калорий и за счет жировой ткани, и за счет мышечной массы: чтобы сохранить мышцы, нужно будет добавить в свое расписание спорт: когда мышцы работают, они не так сильно «горят».
О том, что самое сложное начинается после операции
Послеоперационная реабилитация – это комплексный процесс, который предполагает разностороннюю заботу о здоровье, внешности и физической активности. Поэтому иногда мы включаем в программу реабилитации даже аппаратную – и неаппаратную – косметологию.
Огорчает, что всегда находятся те, кто не очень серьезно относится к нашим требованиям. Потому что такая безответственность может стать причиной потери эффекта или, выражаясь научным языком, рецидива набора веса. Или даже повторной операции! Как бы ни старался хирург, если после операции человек с утра до вечера ест конфеты и сгущенку, запивая их лимонадами, эффект операции сходит на нет: такое питание позволяет наедать по 5000 калорий в сутки, несмотря на то, что желудок после операции становится маленьким. И нельзя сказать, чтобы речь шла только о злостных нарушителях режима. Это же работает так: сначала человек осторожно попробует съесть конфетку и смотрит на весы. Там все нормально. На следующий день он балует себя кусочком торта: на весах снова все хорошо. Потом фастфуд, потому еще что-то… Первый год организм все это прощает, поэтому люди теряют барьер. И голову: многие же прекрасно понимали до операции, что есть много и часто нельзя, а чем вреднее еда, тем быстрее растет вес. А вот после операции сдерживать себя сложнее: никому не хочется готовить себе пятьдесят грамм мяса на обед, если можно купить, грубо говоря, сосиску в тесте, съесть ее на бегу и у плиты не стоять. Дешево, сердито и, самое главное, вкусно! И вот это сначала постепенно входит в привычку, а ближе к третьему или пятому году на фоне такого безобразного питания вес снова начинает расти. А отказаться от пищевых привычек уже гораздо сложнее, потому что человек быстро привыкает есть все подряд и безнаказанно.
Предупреждаем ли мы о том, как важно формировать новое пищевое поведение сразу после операции, пока вкусовые предпочтения колеблются? Безусловно! Все ли прислушиваются к нашим словам? Конечно, нет. И это можно понять: не так уж и просто ограничить себя диетой! Это всегда ломка, насилие, какие-то ограничения. Но после бариатрической операции, которая уменьшает желудок, это всегда проще. И этим нужно пользоваться!
О процессе подготовки к операции по снижению веса
Подготовка к операции начинается задолго до того, как человек ложится на операционный стол. Все начинается с консультации. Сначала нам нужно выяснить, можно ли, вообще, делать человеку эту операцию, потому что ее нельзя сделать любому желающему. Мы в этом плане регламентированы законодательно: мы можем работать только с определенным весом и опираемся на клинические рекомендации. Второй этап – это попытка понять, нужна ли пациенту операция. Дело в том, что к нам часто приходят люди, которые, услышав, что существует такой способ избавиться от лишнего веса, хотят сразу пройти по легкому пути и не тратить время на спорт или диету. И тут, конечно, стоит отметить, что это неправильно: бариатрическую операцию не стоит рассматривать как легкий способ сбросить лишние килограммы – к ней стоит прибегать только тогда, когда не помогают ни физические нагрузки, ни медикаментозная терапия. Так что не нужно спешить с хирургическим вмешательством: операция никуда от вас не уйдет. Как говорят хирурги: лучшая операция – это та, которой удалось избежать.
А на третьем этапе подготовки мы начинаем подбирать тип операции. Дело в том, что борьба с лишним весом очень выматывает организм. И дело не только в этих качелях: пять килограммов сбросил, потом десять набрал. Дело в большом количестве побочных явлений, которые появляются в процессе этой борьбы: начинают страдать суставы и позвоночник, частенько проявляется диабет и так далее. Поэтому нужно подобрать максимально эффективную операцию, которая поможет все эти неприятные побочки сгладить. На сегодняшний день есть пять операций, скажем так, на которые приходится почти 99% от всех случаев применения бариатрии во всем мире. Но идеальной операции не существует: у каждой из них есть свои плюсы и минусы. И каждая заставляет оценивать степень готовности пациента к переменам: одна операция предполагает отказаться от курения, к другой «прилагается» пожизненный прием витаминов и минеральных комплексов, а некоторые операции нельзя делать молодым людям. Я уже говорил, что у нас на первом плане стоит безопасность, а операции ради операции мы не делаем. Поэтому предоперационное обследование – это очень важный этап. Мы исследуем показатели анализов, проверяем состояние сердца, легких и желудка, других органов брюшной полости и вен нижних конечностей и так далее. Нужно готовиться к тому, что это достаточно глубокое исследование. Если после него можно сделать вывод, что противопоказаний нет, мы делаем операцию, человек проводит три-четыре дня в стационаре, и мы его выписываем.
Об особенностях бариатрии и бариатрических операций
Особенность бариатрических операций в том, что после них можно вести активную жизнь: спать на любом боку, наклоняться, нагибаться, убираться и готовить. Единственное ограничение связано с запретом на подъем тяжестей: к спорту и физическим нагрузкам можно будет вернуться через два-три месяца после операции.
От чего зависит сложность операции? Можно, конечно, ограничиться простым тезисом: чем больше вес у пациента, тем сложнее операция. Но факторов, влияющих на сложность операции, гораздо больше! На ход операции может повлиять внутренний жир, который не виден под кожей, увеличенная печень, которая перекрывает обзор желудка и кишечника, из-за чего приходится делать дополнительные проколы. Если человека оперировали до нас, у него могут образоваться спаечные процессы или нарушиться немного структура брюшной полости. И все это, конечно же, добавляет сложности. А бывает еще и такое: человек не рассказал нам всю правду до операции. Скрыл, например, что курит или что-то посерьезнее, о чем узнаешь уже в процессе операции. От этого сложно застраховаться: не можем же мы пациентов на детекторе лжи проверять!
О медицинском туризме и сочетании пластической и бариатрической хирургии
Я не люблю эпитетов, сравнений и негласных титулов в стиле «лучший в стране». Все, чего я хочу, – просто хорошо делать свою работу. И меня радует, что бариатрия в стране и в мире активно развивается: если лет двадцать назад мы в Самарской области проводили максимум две операции в год, сегодня совсем другие цифры. И сегодня Самара стала одной из «столиц» медицинского туризма: как минимум половина моих пациентов живет за пределами региона. Я спрашивал, чем их привлекает наша клиника: хорошие отзывы и знакомые посоветовали. Плюс у нас операция стоит дешевле, чем в Москве, что для многих тоже ключевой фактор. К тому же от нас до столицы час сорок на самолете.
Одно из моих преимуществ заключается в том, что я еще и пластический хирург, а значит, могу обеспечить пациентам комплексный подход! Собственно, идея пойти в пластическую хирургию родилась именно потому, что был запрос: после операций люди просили подсказать, к какому пластическому хирургу можно обратиться. И тогда я подумал, что это неплохая идея – сосредоточить в своих руках полный цикл преображения человека, от сброса веса до эстетической хирургии. Это же логично: после того как человек избавляется от лишнего веса, у него меняется образ жизни и появляется много энергии, которую хочется тратить на перемены. И многие начинают задумываться о пластических операциях. И даже торопят меня! Приходится объяснять, что после бариатрической операции должен пройти как минимум год. А бывает, что ждать приходится больше. А кто-то, наоборот, думает так: «Спутника жизни мне не искать, на сцене я не выступаю и голым по пляжу не бегаю. Да, животик немного повис, но в целом жизнь удалась!» Такие люди и без пластики довольны собой и жизнью. И я абсолютно поддерживаю и понимаю такую точку зрения!
Иногда ко мне приходят с неожиданными запросами: однажды на пластическую операцию записался семидесятилетний мужчина, который хотел избавиться от «фартука» на животе после бариатрии. Убрали. Мотивация у всех разная, а какого-то ограничения по возрасту у операций нет. Тем более, что показания и противопоказания не связаны с возрастом: все зависит от состояния здоровья. Иногда проходит обследование человек далеко за шестьдесят – и его хоть в космос отправляй. А бывает, приходит сорокалетний мужчина, а я вынужден отказать ему в операции.
О трендах, эпидемии лишнего веса и перспективах
В современном мире очень быстро меняются тренды: человечество мечется от бодипозитива и принятия себя любым до удаления ребер ради соответствия картинке из глянцевого журнала. Кому-то нравится одно, кому-то другое, но радует, что мы постепенно уходим от накачивания себя до безумных размеров к естественности и натуральности. Правда, ключевое слово здесь «постепенно». А, если говорить о гендерной составляющей, женщины по-прежнему делают пластические операции чаще. Может, это связано с особенностями психологии: мы, мужчины, не очень серьезно относимся к своему здоровью и терпим, пока петух, как говорится, не клюнет.
К сожалению, избыток веса стал неким символом нашего времени. Количество людей с диагнозом «ожирение» постоянно растет, несмотря на все усилия его побороть. И мы сейчас в таймлайне, когда проблема дошла до юного поколения: дети с десяти лет начинают страдать ожирением. Буквально на днях мне звонили: дочке всего тринадцать лет, а вес уже сто тридцать килограмм. А мы, к сожалению, не можем оперировать детей и работаем только с теми, кому уже исполнилось восемнадцать. Как бороться с этой проблемой? Сложно. Нужны большие консилиумы, должны подключаться педиатры, нужно развивать бариатрию как направление. Я вот, например, пока не встречал педиатров-бариатриков.
Сегодня мы внимательно следим за распространением уколов и ждем, как они себя зарекомендуют. Хочется, чтобы эта методика доказала свою эффективность, потому что это избавило бы людей от необходимости оперироваться. Но я могу прямо сейчас сказать, что уколы в любом случае не станут кардинальным и эффективным решением для всех пациентов. Просто потому, что все эти препараты точно так же, как и любая диета, работают, пока человек их колет. Как только прием препаратов прекращается, неизбежно будет откат. А как долго можно сидеть на уколах, пока не знает никто. Да и побочные эффекты тоже никто не отменял. Поэтому в будущем бариатрия по-прежнему будет одним из самых эффективных инструментов. Знаете, сегодня есть страны, в которых бариатрическую операцию можно сравнить с протезированием зуба. И мне хочется надеяться, что такое отношение в ближайшем будущем дойдет и до нашей страны.
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Фото: Андрей Сапрыкин
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