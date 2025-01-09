Наталья Хачатрян: «Хочу доказать всем, что можно быть играющим тренером — руководить салоном красоты и работать мастером»

Проверено: бьюти-перемен осенью требуют не только сердца — за этим и идут в салон красоты Peremena Lab. Его основатель — Наталия Хачатрян — топ-стилист по волосам, практикующий мастер с опытом работы более 20 лет, а по совместительству — мама четверых детей. Поговорили с арт-директором студии о старте проекта, плюсах командной работы, современных и ушедших трендах в мире причесок и отдыхе — важном для всех.
«Вдруг осознала, что мне некуда расти — я ощутила потолок»
Когда и как началась ваша бьюти-история?
В 14 лет, когда я стала задумываться, кем хочу быть. Именно тогда я и остановилась на бьюти-сфере: понимала, что мне нужна такая работа, чтобы я могла что-то делать своими руками и сразу после — получать за это наличные. А еще мне очень хотелось работать с людьми: с детства я была общительной и дружелюбной. Помню, что после того, как впервые попала в руки к грамотному парикмахеру, тоже захотела стать мастером по волосам. В начале девяностых индивидуальный подход к каждому клиенту и консультации были чем-то новым и неизведанным в индустрии красоты. Да, можно сказать, что я видела, как парикмахерское дело постепенно переставало быть историей исключительно про модные «стрижки-шапочки» и невероятно популярное на тот момент мелирование, — начал появляться сервис.
Я закончила школу, поступила в колледж и отучилась на парикмахера. Первыми клиентами, как и у многих мастеров, были мои подруги. Со второго курса я уже работала в парикмахерской. В 19 лет вышла замуж и родила ребенка. Речи о каких-то сбережениях не было — я думала исключительно о выживании.
На тот момент парикмахерское дело было прибыльным?
Богатыми парикмахеры, конечно, тогда не были. Это была не особо престижная профессия, скорее, ремесло, которое приносило небольшие деньги. Их хватало на то, чтобы закрыть базовые потребности. Со временем, работая и на дому, и в парикмахерской, нам с мужем удалось накопить на машину и ремонт.
Когда вы поняли, что готовы к открытию своего собственного салона?
В 20 лет я начала свою карьеру в парикмахерской в Кинеле, в 23 — устроилась на работу в самарский салон красоты, а через четыре года поняла, что хочу открывать собственное дело. Вдруг осознала, что мне некуда расти — я ощутила потолок.
Так я стала совладельцем салона красоты: он назывался Luxor, мы открыли его вместе с двумя партнерами. Нашли готовое помещение в египетском стиле, завезли свою мебель и выбрали подходящее название. Все случилось быстро!
Peremena Lab уже стал вашим личным салоном, без других соучредителей?
Да, начинать легче с партнерами, а вот развиваться вместе — это не всегда простая история. В итоге каждый выбрал свое направление. И у меня появился Peremena Lab. Помещение, в котором мы находимся до сих пор, было найдено молниеносно. Мы разделили его аренду с моей подругой: в одной части была ее школа по визажу, в другой — мой салон.
«В моде — сохранить качество волос при любом окрашивании»
Семь лет назад, когда салон Peremena Lab только делал свои первые шаги, какой была философия бренда? И как она изменилась со временем?
Философия — в названии: все перемены, которые случались в моей жизни, были к лучшему. Мне понравилась и сама игра слов: «перемена» как перерыв между важными делами и «перемена» как долгожданное изменение — в том числе и имиджа. Мне хотелось, чтобы клиенты приходили к нам не за конкретной процедурой, а за эмоциями, спокойствием и отдыхом. Философия бренда за эти семь лет никак не изменилась: мы стараемся делать все, чтобы настроение наших клиентов было всегда на высоте — за счет маленьких или, наоборот, смелых и кардинальных изменений.
Это то, что касается наших клиентов. Но есть еще один, не менее важный аспект в нашей философии — это работа специалистов салона. И в ней за семь лет произошли значительные изменения: мы выросли от одного мастера до целой команды. Каждый сотрудник Peremena Lab в чем-то силен: кто-то круто красит, кто-то идеально стрижет, кто-то здорово разбирается в уходовых процедурах. Они перенимают опыт друг у друга и всегда приходят на помощь в абсолютно любых вопросах. Риск ошибки в таком случае — минимален.
Поверьте, организовать команду и найти хороших мастеров — самое трудное в бьюти-сфере. Даже если кандидат обладает профессиональными навыками, но он не подходит нашей команде по энергетике, мы его не возьмем. У нас здесь все на одной волне. И если эту синергию нарушить, то финальный результат, вероятно, и не пострадает, а вот настроение клиента после посещения салона будет не таким, о котором мы мечтаем. А мне действительно приятно видеть, как клиент уходит от нас отдохнувшим и расслабленным. Важно, чтобы он не только получил у нас те услуги, за которыми пришел, но еще и был окружен нашими заботой и общением. Их сейчас всем очень не хватает.
У вас не было мысли остаться только на должности директора и уйти с позиции мастера?
Конечно, была, но я так и не смогла этого сделать. Многие говорят, что нельзя совмещать сразу несколько должностей. А я, наоборот, хочу доказать всем, что можно быть играющим тренером — руководить салоном красоты и работать мастером.
Peremena Lab — многопрофильный салон красоты. Здесь есть, кажется, вообще все: от стрижек и окрашиваний до депиляции и косметологии. Часто ли появляются новые услуги? И что сейчас в тренде?
Мы меняемся практически каждый месяц. Например, недавно открыли для себя коллаген для волос. Всем очень понравилась эта процедура, она особенно актуальна сейчас, во время перехода от теплого времени года к холодам.
Сегодня однозначно в моде Азия: корейские стрижки, окрашивания и уходы. Продолжает оставаться в топе и легкий Air Touch. А так, мир стал очень требовательным: радует, что в наше время многие отдают предпочтение профессиональному подходу к волосам, гармоничному сочетанию их формы и цвета. В моде — сохранить качество волос при любом окрашивании.
«Мне важно выстроить вокруг такую систему, чтобы было приятно и спокойно всем, кто находится рядом со мной»
Насколько я знаю, у вас четверо детей. Как вы любите проводить время вместе?
Самый адский труд для меня — неподвижно лежать на диване целый день. Я не умею так отдыхать. Поэтому и я, и вся моя семья находимся в постоянном движении. Летом — шашлыки и прогулки с собакой, зимой — кино и центры развлечений.
Удается ли удерживать этот баланс между ролями мамы и предпринимателя?
Я мама, которая не контролирует выполнение уроков и никогда не проверяет дневник. Для меня намного важнее вечером сесть рядом с детьми и поговорить о том, что происходит в их в жизни, немного посплетничать и поделиться друг с другом историями за день. Не понимаю, как можно потерять баланс в этих сферах? На работе я руководитель, дома — мама и жена. Эти роли никак не мешают друг другу.
Я никогда специально не усложняю свою жизнь: не стану надрываться и возить детей в крутую школу в городе только потому, что это статусно. Мои дети ездят на учебу в селе, в котором мы живем, на школьном автобусе. И для меня это удобно. В то же время это не значит, что я выбираю только комфорт для себя: мне важно выстроить вокруг такую систему, чтобы было приятно и спокойно всем, кто находится рядом со мной.
Фото: Алексей Герланц
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