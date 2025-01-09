Наталья Хачатрян: «Хочу доказать всем, что можно быть играющим тренером — руководить салоном красоты и работать мастером»

Проверено: бьюти-перемен осенью требуют не только сердца — за этим и идут в салон красоты Peremena Lab. Его основатель — Наталия Хачатрян — топ-стилист по волосам, практикующий мастер с опытом работы более 20 лет, а по совместительству — мама четверых детей. Поговорили с арт-директором студии о старте проекта, плюсах командной работы, современных и ушедших трендах в мире причесок и отдыхе — важном для всех.

«Вдруг осознала, что мне некуда расти — я ощутила потолок»

Когда и как началась ваша бьюти-история?

В 14 лет, когда я стала задумываться, кем хочу быть. Именно тогда я и остановилась на бьюти-сфере: понимала, что мне нужна такая работа, чтобы я могла что-то делать своими руками и сразу после — получать за это наличные. А еще мне очень хотелось работать с людьми: с детства я была общительной и дружелюбной. Помню, что после того, как впервые попала в руки к грамотному парикмахеру, тоже захотела стать мастером по волосам. В начале девяностых индивидуальный подход к каждому клиенту и консультации были чем-то новым и неизведанным в индустрии красоты. Да, можно сказать, что я видела, как парикмахерское дело постепенно переставало быть историей исключительно про модные «стрижки-шапочки» и невероятно популярное на тот момент мелирование, — начал появляться сервис.

Я закончила школу, поступила в колледж и отучилась на парикмахера. Первыми клиентами, как и у многих мастеров, были мои подруги. Со второго курса я уже работала в парикмахерской. В 19 лет вышла замуж и родила ребенка. Речи о каких-то сбережениях не было — я думала исключительно о выживании.

На тот момент парикмахерское дело было прибыльным?

Богатыми парикмахеры, конечно, тогда не были. Это была не особо престижная профессия, скорее, ремесло, которое приносило небольшие деньги. Их хватало на то, чтобы закрыть базовые потребности. Со временем, работая и на дому, и в парикмахерской, нам с мужем удалось накопить на машину и ремонт.

Когда вы поняли, что готовы к открытию своего собственного салона?

В 20 лет я начала свою карьеру в парикмахерской в Кинеле, в 23 — устроилась на работу в самарский салон красоты, а через четыре года поняла, что хочу открывать собственное дело. Вдруг осознала, что мне некуда расти — я ощутила потолок.

Так я стала совладельцем салона красоты: он назывался Luxor, мы открыли его вместе с двумя партнерами. Нашли готовое помещение в египетском стиле, завезли свою мебель и выбрали подходящее название. Все случилось быстро!

Peremena Lab уже стал вашим личным салоном, без других соучредителей?

Да, начинать легче с партнерами, а вот развиваться вместе — это не всегда простая история. В итоге каждый выбрал свое направление. И у меня появился Peremena Lab. Помещение, в котором мы находимся до сих пор, было найдено молниеносно. Мы разделили его аренду с моей подругой: в одной части была ее школа по визажу, в другой — мой салон.