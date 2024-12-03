Колонка, зубная щетка и коврик для йоги: что можно найти в гримерке у Ольги Жуковой

Актриса Самарского театра драмы рассказала о важности гримерки для каждого артиста и поделилась самыми важными вещами, которые помогают ей настроиться на спектакль.

Актриса Самарского театра драмы Ольга Жукова рассказала, что можно найти в ее гримерке. Специально для Собака.ru.

«Гримерка для артиста – это маленький дом. И, пожалуй, одно из самых важных мест в театре. Скажу больше: мне кажется, что театр не сможет существовать без гримерок. Сюда я прихожу после репетиций, здесь рождается мой образ, здесь я настраиваюсь перед выходом на сцену и окончательно перевоплощаюсь в своего персонажа. И только внешне, но и внутренне. Поэтому гримерка – это такое небольшое частное пространство, в котором я должна ощущать себя максимально комфортно. И эту комфортную атмосферу каждый артист создает по-своему, поэтому в каждой гримерке царит особая атмосфера, которая напрямую зависит от артистов, которые в ней собираются. Театр – это всегда немного магия, поэтому всегда интересно наблюдать, как сочетаются разные темпераменты и привычки.

Многие из нас хранят в своих гримерках какие-нибудь памятные вещи со спектаклей, потому у каждой постановки есть своя неповторимая атмосфера, а у каждой роли – уникальная история. Я, например, всегда оставляю на память записочки, которые присылают мне с цветами: всякий раз, когда я их вижу, вспоминаю разные мельчайшие детали и, конечно, подаренные мне букеты. Поддерживать связь со зрителями помогают не только записки из букетов: на стенах моей гримерки висят фотографии со спектаклей.

В гримерку мы приходим поплакать, посмеяться или просто выдохнуть между сценами, между репетициями. Здесь ты выдыхаешь выпускаешь все мысли и заряжаешься заново. Зарядиться на духовном уровне мне помогают иконы. А, чтобы поспать или просто полежать, глядя в потолок, у нас есть диван. И коврик для йоги, и чайник, и набор чаев, которые помогают взбодриться или даже вернуть голос, и мой персональный бокал, с которым я прихожу на все театральные банкеты и посиделки. Это вопрос не только персональной гигиены, но и эстетики: мне нравится форма этого бокала. И супервайб, который я ощущаю, выходя на репетицию в кроксах мне тоже нравится. Хотя, танцевальные туфли в моей гримерке тоже есть. И халат, в котором я гримируюсь перед выходом на сцену: он нужен мне, чтобы чувствовать себя в театре, как дома. Потому что гримерка – это то место, в котором рождается образ, место, в котором ты первый раз делаешь какие-то наброски грима, место, в котором рождается образ. Кстати, в моей гримерке собрана внушительная коллекция духов, которые я подбираю под каждый образ, потому что уверена, что моя героиня должна пахнуть именно так.

В моей гримерке лежат разные книги: иногда пара строчек из любимого произведения помогают настроиться на спектакль. Я поставила в гримерке колонку, чтобы слушать любимые песни или распеваться перед выходом на сцену. У каждого артиста в нашей гримерке отдельный набор для чистки зубов, потому что мы всегда чистим зубы перед спектаклями. Можно сказать, в моей гримерке собран полный набор «На все случаи жизни»: комплект – от нижнего белья до рубашки – одежды, фен, косметичка, шампуни и все, что необходимо для того, привести себя в порядок. И комплект одежды для репетиций, потому что главное правило театра: нельзя репетировать в той одежде, в которой пришел.

Под новый год мы всегда стараемся создать новогоднее настроение: повесить гирлянду или какую-то елочную игрушку. А еще стоит упомянуть о потрясающем плюсе моей гримерки: из нее открывается потрясающий вид на Волгу. А когда гримерка наполняется солнечным светом, начинается настоящая магия.

Сложно выделить что-то самое важное из того, что есть в моей гримерке. Но, если представить, что я должна уехать куда-то на гастроли, в моей выездной гримерке обязательно должен быть набор косметики, зубная щетка и зубная паста, шпильки и невидимки, парфюм под роль, запасные колготки и украшения под костюм».