На светлой стороне: как ухаживают за волосами известные блондинки Самары

Валерия Володина, основатель мастерских красоты «Рук не хватает»

Подружки до сих пор шутят, что я с седьмого класса хожу с одной и той же прической: примерно с этого времени я и осветляю волосы. До этого у меня случались эксперименты с темными волосами. Помню, что я была под впечатлением от клипа Дженнифер Лопес на песню «Qué Hiciste», где она в туалете перекрасилась в темный шоколадный цвет. Тоже попробовала и поняла — это совсем не мое.

Мой ежедневный домашний уход за волосами — это профессиональные шампунь, бальзам, маска и несмываемые средства. Укладываюсь я на Dyson с применением текстурайзера, чтобы моя прическа и весь образ были ухоженными и гармоничными.

Но только на домашнем уходе я не останавливаюсь: раз в месяц в салоне делаю себе процедуру Tokio Inkarami — японское восстановление волос на молекулярном уровне. Пока что это лучшее, что есть для поддержания блонда, для роста волос и их ухоженного внешнего вида. В вопросах окрашивания я нашла для себя идеальный вид — бразильский шатуш с пропусками: он помогает максимально сохранить качество волос.

Блонд — это удовольствие не из дешевых. Раз в три-четыре месяца я трачу 20 000 рублей на окрашивание. Ежемесячные траты еще больше: на процедуры уходит около 15 000, на шампунь, бальзам, кондиционер, маски, несмываемый уход и стайлинг — еще примерно 40 000 рублей.