На светлой стороне: как ухаживают за волосами известные блондинки Самары

Много вопросов — мало ответов: дорого ли быть блондинкой, сколько раз в месяц светлые волосы требуют салонного ухода и действительно ли без профессиональных домашних средств в этом деле никуда? За разъяснениями пошли к известным самарским блондинкам — Валерии Володиной, Анне Ракитиной и Дарье Сапожниковой. Читайте, красьтесь, кайфуйте.
Валерия Володина, основатель мастерских красоты «Рук не хватает»
Подружки до сих пор шутят, что я с седьмого класса хожу с одной и той же прической: примерно с этого времени я и осветляю волосы. До этого у меня случались эксперименты с темными волосами. Помню, что я была под впечатлением от клипа Дженнифер Лопес на песню «Qué Hiciste», где она в туалете перекрасилась в темный шоколадный цвет. Тоже попробовала и поняла — это совсем не мое.
Мой ежедневный домашний уход за волосами — это профессиональные шампунь, бальзам, маска и несмываемые средства. Укладываюсь я на Dyson с применением текстурайзера, чтобы моя прическа и весь образ были ухоженными и гармоничными.
Но только на домашнем уходе я не останавливаюсь: раз в месяц в салоне делаю себе процедуру Tokio Inkarami — японское восстановление волос на молекулярном уровне. Пока что это лучшее, что есть для поддержания блонда, для роста волос и их ухоженного внешнего вида. В вопросах окрашивания я нашла для себя идеальный вид — бразильский шатуш с пропусками: он помогает максимально сохранить качество волос.
Блонд — это удовольствие не из дешевых. Раз в три-четыре месяца я трачу 20 000 рублей на окрашивание. Ежемесячные траты еще больше: на процедуры уходит около 15 000, на шампунь, бальзам, кондиционер, маски, несмываемый уход и стайлинг — еще примерно 40 000 рублей.
Анна Ракитина, основатель агентства Bureau
Многие не верят, что блонд — это мой цвет. Некоторые даже думают, что я специально крашусь под цвет волос дочки Агнии. И только когда рассматривают мою прическу вблизи, убеждаются, что все натурально. Единственное, около десяти лет назад мои волосы были немного светлее, а сейчас — слегка потемнели. Поэтому периодически — два раза в год — я мелируюсь.
В плане ухода моим волосам подходят как и детский шампунь, так и все профессиональные средства самых известных лейблов. Домашний уход, который совсем не уступает салонному, мне подбирают мастера из студии Hair Mama. Я бываю у них часто: мне нравится, когда за моими волосами ухаживают, увлажняют их, делают массаж кожи головы и делают укладки.
Я «за» то, чтобы меняться и пробовать на себе новые образы. Из-за этого я долгое время не могла отрастить длинные волосы, потому что часто экспериментировала: у меня были и каре, и даже стрижка практически «под ноль». Отрастить длинные волосы — было моей мечтой. У меня получилось ее достичь. И нет, они не нарощенные.
Полностью менять цвет волос я не хочу: как-то раз я красилась в темный и тогда осознала, что это вообще не моя история. Сейчас я могу изредка сделать розовые пряди. Так что блонд — это мой натуральный цвет, и он рулит!
Дарья Сапожникова, основатель проекта о ремесленном хлебе Ma miche
Я блондинка от природы: никогда не экспериментировала кардинально с цветом волос. Единственное, в период после родов, когда я захотела что-то изменить в своей внешности, перекрасилась в рыжий. Это был интересный опыт, но повторять его я больше не хочу. Однако я регулярно окрашиваю волосы или тонируюсь у специалистов в салонах красоты для того, чтобы мой природный цвет был более благородным. Это зависит, например, от времени года, состояния волос, а еще от моего желания — иногда мне хочется немного скорректировать оттенок.
Люблю мыть голову каждый день, поэтому на регулярной основе пользуюсь шампунем и кондиционером марки Kevin Murphy — его мы подбирали вместе с моим стилистом по волосам. После — наношу специальные средства для термозащиты перед сушкой феном. Несколько раз в неделю мне нравится пользоваться уходом К18: это средство отлично подходит блондинкам и всем девушкам с тонкими волосами.
Из интересных наблюдений по поводу шампуня: как-то у меня закончилось мое средство, и я несколько дней мыла голову шампунем мужа Head&Shoulders. Честно, я не заметила большой разницы. Мой стилист по волосам действительно подтвердила, что главная цель шампуня — это смыть грязь и остатки средств для укладки с волос. А вот на бальзаме и маске экономить точно не стоит.
На сто процентов согласна с тем, что блонд — это дорого и в плане окрашивания, и в плане ухода, потому что светлый волос больше подвержен изменениям окружающей среды и смене климата. В месяц у меня уходит от 20 000 до 27 000 рублей на эти бьюти-процедуры.
Как и любая блондинка, я знаю все новинки по уходу за волосами: на постоянной основе делаю Tokio Inkarami и чередую его с другими процедурами. Иногда мой мастер по волосам добавляет в уход особые ампулы для волос. И я всегда ему полностью доверяю. Вместо того, чтобы перепробовать сто разных шампуней, я лучше спрошу совета у профессионального стилиста, и мы вместе подберем с ним все, что мне действительно подойдет. Такой подход мне близок в любой из сфер жизни, в том числе и в красоте.
Фото: Архивы пресс-служб
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