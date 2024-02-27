Знакомьтесь, «Братишка» – сеть лоукост-барбершопов, которая покорила город и начала всероссийскую экспансию

В прошлом году сеть барбершопов с улыбающимся парнем на логотипе начала операцию по захвату города, а сегодня только в Самаре работает несколько десятков филиалов, а фирменный логотип можно встретить по всей стране. Чтобы раскрыть секреты королей лоукост-сегмента, поговорили с основателем франшизы, директором «Академии барберов» и владельцами салонов.
Основатель франшизы «Братишка» Дима Хайдуков увлекся стрижками еще в школьные годы, попробовал себя в премиум-сегменте и создал новый формат, который прямо сейчас покоряет страну: лоукост-барбершоп.
Первый раз я постриг человека, когда мне было тринадцать лет. Мне нравилось, как прическа меняет людей: мама моего одноклассника была парикмахером, и я видел, как ее работа преображает человека. Почему-то меня очень привлекало это умение. Сначала я стриг одноклассников, а к пятнадцати годам начал работать в парикмахерской. И продолжал стричь до того, как открыл «Братишку».
До «Братишки» у меня была сеть салонов 13 OPG: пять филиалов, в которых работали мастера тату, барберы и стилисты, плюс «Академия», в которой мы обучали специалистов. Эта сеть работала в премиум-сегменте, поэтому я хорошо изучил все особенности и недостатки такого формата и сделал приличную работу над ошибками перед тем, как создать новую франшизу. Создавая «Братишку», я с самого начала строил систему, которую можно будет масштабировать: четко прописал все организационные и управленческие моменты, алгоритмы работы с персоналом и правила работы с маркетингом, чтобы партнеры не сливали бесцельно бюджеты.
Я всегда делал быстрые стрижки и не понимал, как можно стричь человека больше, чем двадцать-тридцать минут. После работы в премиум-сегменте я понял, что городу и стране нужен доступный барбершоп с простыми понятными стрижками. Я разобрался, за что люди готовы платить, проанализировал рынок, посчитал его объем и понял, что ниша лоукост-сегмента свободна и в ней есть где развернуться. Сейчас только в Самаре у нас работает тридцать филиалов, а это означает, что мы стрижем примерно двадцать тысяч человек в месяц!
Главное преимущество франшизы в том, что мы помогаем новому партнеру построить бизнес с нуля: за счет отлаженных бизнес-процессов, чек-листов, регламентов, отчетов и аналитики. Мы знаем, как за две недели подготовить помещение к открытию. Знаем, как и где закупить рекламу, чтобы она сработала: у нас есть проверенные каналы трафика, которые дают хорошую конверсию. В нашей системе все автоматизировано, поэтому салонам не нужны администраторы. У нас есть «Академия барберов» и акселератор, в котором мы обучаем бизнесу с нуля, и многие запускают проекты еще на стадии обучения. За пять лет работы я разработал аналитику, в которую включены главные показатели, на которые мы ориентируемся, чтобы влиять на результат: новые клиенты, средний чек, возвращаемость и оборот. Кроме главных показателей есть еще пятьдесят метрик, на которые нужно ориентироваться: от работы барбера до лояльности гостей. А чтобы было проще анализировать работу салонов, у нас работает сеть тайных покупателей, которые предоставляют детальные отчеты.
Людям нравится, что всего за полгода можно получить бизнес, которым можно управлять с телефона, находясь в любой точке мира. У меня получилось выстроить структуру, в которой можно легко масштабироваться: у многих партнеров «Братишки» не было предпринимательского опыта, когда они покупали свой первый филиал, а сейчас у каждого из них по несколько салонов в управлении.
«Братишка» – это чистый бизнес: математика, метрики, система и прибыль. Масштабный бизнес: мы обеспечили стране триста пятьдесят рабочих мест и обучили более пятисот специалистов в своей «Академии барберов». Но, если отбросить цифры, можно сказать, что мы подарили многим людям возможность сменить нелюбимую работу на любимое дело. Мне кажется, это классно.
Чем я больше всего горжусь? Наверное, тем, что я смог передать опыт другим людям, которые теперь могут этот опыт монетизировать и зарабатывать деньги с удовольствием. Наверное, это главное.
Директор «Академии барберов» и партнер компании Анастасия Зотова оперативно разобралась в особенностях сферы, научилась различать мужские стрижки и помогла быстроразвивающейся сети избежать кадрового голода.
Когда мне позвонил основатель франшизы «Братишка» Дима Хайдуков, я не была в поиске работы. Но меня заинтересовал его стиль общения и нестандартный подход, поэтому я пошла на собеседование и начала работать в компании. Мне запомнились его слова: «Если ты останешься там, где ты сейчас работаешь, – что ждет тебя через два года? Если ты сможешь достигнуть там того что хочешь, оставайся, если нет – добро пожаловать в команду.
Меньше чем через год я стала партнером компании. Моей задачей было развитие «Академии»: мы обучаем профессии барбер с нуля и проводим курсы повышения квалификации. Академия была создана по двум причинам. Во-первых, чтобы делиться опытом: мы обучаем не только ребят из нашей команды, но и всех желающих освоить профессию и развиваться в этом направлении. Во-вторых, нам нужны были квалифицированные кадры: компания быстро масштабировалась и открывалось много барбершопов. Академия помогла решить эту проблему. И не только ее: мы создаем рабочие места и гарантируем трудоустройство всем нашим выпускникам.
«Академия барберов» – это очень важное направление для компании, которое обеспечивает франшизу квалифицированными мастерами и помогает им проникнуться нашей корпоративной культурой. Наши техники обучения отличаются от других школ: мы сделали ставку на практический подход и особенность современного мира, в котором очень ценят время. Наш курс обучения рассчитан на десять дней и создан с акцентом на практическую составляющую. Это, кстати, идеально вписывается в ценности компании: делать все быстро и качественно. Многие наши выпускники остаются в системе, а некоторые становятся партнерами, открывая свои барбершопы.
Мы запускали проект в маленьком помещении на пять рабочих мест, а всего через полгода переехали в просторное помещение на десять рабочих мест. На текущий момент мы выпустили около пяти сотен мастеров: кто-то работает в Самаре, кто-то в других российских городах, а некоторые работают не в России. Как бы там ни было, «Академия барберов» дает твердый фундамент для начала работы в сфере. Мне всегда нравилось наблюдать за результатами учеников, и я всегда чувствую радость, когда ребята добиваются больших успехов.
Для меня было очень важным фактором, что у франшизы «Братишка» есть корпоративная культура и собственная система ценностей, в которой на одном из первых мест стоит командный дух. До начала работы в «Академии барберов» я никогда раньше не сталкивалась с индустрией красоты, поэтому пришлось оперативно разбираться в особенностях сферы и научиться различать мужские стрижки. Мне тогда очень помогли мастера и управляющие филиалов, которые разъяснили мне все тонкости. И эта атмосфера взаимной поддержки и легкость в общении мне очень понравилась.
Сегодня я как директор «Академии барберов» и партнер компании знаю все бизнес-процессы изнутри и понимаю, что мы предлагаем уникальную услугу: сочетание лоукост-сегмента с высоким качеством. Но для меня «Братишка» – это не про бизнес-процессы: компания стала для меня родной. И это тоже одно из наших ключевых преимуществ, потому что барбершопы «Братишка» становятся родными и для гостей, и для владельцев.
Арт-директор сети «Братишка» Сергей Белодворцев рассказал, к чему может привести детская дружба и как отразилось на его жизни появление его лица на логотипе франшизы.
С основателем франшизы «Братишка» мы знакомы с самого детства: когда я познакомился с Димой, мне было года три, а ему – четыре. И эту дружбу мы пронесли через годы. И сохранили: этот человек сделал для меня так много, что я смело могу назвать его лучшим другом.
Идея сделать меня лицом «Братишки» возникла у Димы: я всегда был записан в его телефоне, как «Серега-братишка». Подозреваю, что это и натолкнуло его на мысль назвать свой барбершоп «Братишка» и поставить мое лицо на лого. Честно говоря, когда он позвонил и начал рассказывать об этом, я сначала подумал, что это стеб. Но после того, как он пригласил меня в офис и показал распечатки с вариантами, понял, что все серьезно. Мне даже немного не по себе стало, когда узнал, что целая команда работает над разработкой логотипа, на котором будет мое лицо. Кстати, фото мое он сам у меня в сетях выбрал.
Когда я увидел первый барбершоп с собственным лицом на лого, понял, что это начало нового этапа в моей жизни. Знаешь, такое ощущение: нифига себе, я на логотипе! А потом компания начала расти, меня даже узнавать стали – неожиданные ощущения. Сначала это шокировало даже. И, разумеется, я ощущал какую-то ответственность, потому что от моего поведения, получается, зависело отношение к бренду в какой-то мере. И я не очень представлял, как эта история на мне отразится.
«Братишка» отличается тем, что всегда рад клиентам. Здесь не просят много денег, но стригут очень хорошо. Многие не верят рассказам постоянных клиентов и сами приходят убедиться, что у нас все классно. И чаще всего остаются с «Братишкой» навсегда. Слышал, что некоторые даже из других городов приезжали посмотреть на нас.
Что будет дальше? «Братишка» продолжит развиваться и покорять Россию. А это значит, что мое лицо будет известно на всю страну. Это то, в чем я могу быть уверенным.
Когда Павел Крюков принял решение бросить работу вахтовика и нырнуть в собственный бизнес, у него не было ни малейшего опыта в предпринимательстве. Но это не помешало ему открыть барбершоп и сделать его одним из самых популярных заведений в своем городе.
Мое первое знакомство с «Братишкой» случилось года три назад, когда я работал нефтяником и регулярно уезжал на вахты. Я тогда интересовался татуировками и пока выбирал салон, которому можно доверить новое тату, наткнулся на проект 13 OPG. Сначала меня привлекло высокое качество услуг салона, а потом я вышел на блог его владельца: Дима много и интересно писал о бизнесе и психологии, и я понял, что во многих моментах мы с ним на одной волне.
Я давно задумывался о собственном деле: читал бизнес-литературу и книги по психологии. Блог Дмитрия окончательно убедил меня, что я на верном пути, а после того, как он выкатил свой новый продукт, я понял, что «Братишка» – это именно то, что нужно моему городу. Просто в Октябрьском была большая проблема с выбором мужских парикмахерских и барбершопов – меня, например, ни одно заведение не устраивало.
Когда появился анонс новой франшизы, я был на вахте, но решился связаться с Димой, узнал подробности и принял решение изменить свою жизнь – подписать договор франшизы. Я подумал, что для первого бизнеса франшиза будет оптимальным вариантом. И не ошибся: «Братишка» обучил меня основам работы, помогал в открытии филиала и консультировал на каждом шагу. Про обучение, кстати, хочется сказать пару слов отдельно: оно довольно объемное, но без воды – только то что нужно. И это одно из преимуществ франшизы, у которой есть собственная Академия. Но не единственное! Во-первых, франшиза позволяет экономить, потому что расходы на маркетинг делятся между партнерами и масштабные рекламные кампании обходятся дешевле. Во-вторых, команда единомышленников всегда поможет найти решение проблемы и поможет советом. Не зря же говорят, что одна голова хорошо, а две – лучше. А тут тебе всегда готовы помочь сразу три десятка опытных специалистов. И, наконец, у меня не болит голова за соцсети, потому что этим занимается УК. И даже находиться в барбершопе не нужно: достаточно смартфона, чтобы контролировать работу команды. И сила бренда тоже имеет значение: к нам часто приходят гости из других городов, когда узнают, что в Октябрьском есть филиал «Братишки».
Как получилось, что я – человек, который ни разу в жизни не работал барбером и был полным нулем в предпринимательстве – смог открыть один из самых посещаемых барбершопов в городе? Наверное, все сошлось: хорошая франшиза, моя настойчивость и удача. А еще можно сказать про особенность маленьких городов, в которых «сарафанное радио» сильно влияет на бизнес. Поэтому мы стараемся работать так, чтобы каждый гость мог нас порекомендовать. В нашем случае возвращаемость – это важнейший параметр, потому что ресурс трафика в городе ограничен.
Работа с клиентами – это одновременно и самое сложное, и самое легкое, что есть в моей работе. Кому-то общение с людьми дается тяжело, но я сам человек открытый, поэтому для меня это удовольствие. К каждому гостю я отношусь как к близкому другу, который пришел ко мне в гости домой, а в ответ получаю позитивную энергию.
Владелец шести филиалов «Братишки» Михаил Спивак решил начать свое дело после стрижки в одном из салонов сети.
Мое знакомство с «Братишкой» можно смело назвать спонтанным: оно совпало с решением заняться предпринимательской деятельностью и периодом поиска интересного для развития дела. После того, как я постригся в одном из самарских филиалов «Братишки», в который зашел совершенно случайно, мне стало понятно, что это именно то что нужно: подкупила атмосфера, которой я нигде не встречал до этого. В тот же день я искал информацию о компании, изучал соцсети и вникал в условия франшизы.
Я считаю «Братишку» абсолютно уникальным продуктом на рынке: у сети есть свой стиль, свое наполнение, свои ценности и, конечно же, сервис, который невозможно скопировать, - им можно только пропитаться, находясь внутри этого дела.
За полтора года я открыл шесть филиалов «Братишки», и сегодня мой основной вектор развития – поиск новых партнеров для компании и открытие своих филиалов в других городах: в числе приоритетных направлений для развития - Новороссийск и Анапа.
Поняв, что для строительства карьеры на заводе ему понадобится более десяти лет, Ринат Садриев стал сначала барбером, потом владельцем филиала «Братишки», а сегодня у него в управлении двенадцать барбершопов в Самаре и Краснодаре.
По призванию я технарь, поэтому сразу после того, как отучился на бакалавра, продолжил учиться и начал работать на заводе обычным наладчиком электрооборудования. Думал тогда, что буду спокойно работать и расти, расти и расти. Через год энтузиазма у меня заметно поубавилось: понял, что мне понадобится лет пятнадцать-двадцать, чтобы сделать карьеру: прозрачных сценариев развития нет, а все хорошие места заняты старожилами, поэтому нужно ждать, пока они на пенсию выйдут.
Это открытие – и не очень большая заводская зарплата – подтолкнуло меня к поиску вариантов подработки. Так я попал на стройку: штукатурил стены, заливал полы и проводил электрику. Пыльно, грязно и сильно выматывает: меня хватило всего на девять месяцев. А в мае 2018 года мне попалось на глаза объявление о наборе барберов: обещали пятьдесят тысяч после обучения. Я прикинул: если к моей зарплате и заводскому графику два через два добавить эти деньги, получится неплохо. Отучился пару месяцев, устроился в барбершоп и начал свою карьеру барбера.
Честно говоря, развивалась она не блестяще: в «премиалке» клиентов особо не было – за день получалось постричь в лучшем случае одного-двух клиентов. Полгода я прокачивал свою «базу» и наращивал навыки, а потом случайно подписался на Диму Хайдукова, который открывал своего «Братишку», - первый барбершоп эконом-сегмента. Он, кстати, когда открывался, сделал рассылку по самарским барберам с предложением о работе. Я тогда отказался – они стригли за пятьсот рублей, а у меня стрижка тысячу двести стоила – от работы и пожелал удачи, но следить за развитием сети не перестал.
Каждый день я смотрел на сториз «Братишки», видел, как быстро он развивается, и прикидывал цифры, которыми Дима щедро делился в своих видео. В общем, к моменту, когда открывался второй филиал, я уже был готов попробовать открыть собственное дело: у меня были какие-то накопления плюс я еще кредит взял тысяч на триста. А когда рассказал о своих планах коллегам из салона, в котором работал, один из барберов и администратор решили присоединиться к моей команде. Так мы втроем и окунулись в бизнес: работали вместе и даже ремонт в своем новом салоне своими руками делали. По брендбуку. За десять дней.
С помещением мне повезло: мне понравилось одно здание и в тот же день я на авито нашел объявление о сдаче пространства в этом доме. На следующий день мы уже с управляющей компанией переговоры вели. И Дима мне сильно помог с первой сделкой: можно сказать, что франшиза меня буквально за руку провела по всем этапам. И это было очень кстати: опыта у меня не было, только глаза горящие. И в тот момент мы на практике ощутили, как работает один из главных принципов «Братишки»: все помогают новичкам и друг другу. Мне, например, помогали во всем: рассказывали, объясняли и отвечали на все вопросы. А сейчас уже я помогаю. И каждый из нас понимает, что, помогая друг другу, мы делаем компанию сильнее.
Открытие у нас получилось классное: клиентов стриг не только я, но и основатель франшизы. А благодаря тому, что мы с ребятами, с которыми открыли салон, давно работали вместе, наши показатели с первых же дней рванули вверх. А еще нам нравилось то, что в начале нашей работы стандарты франшизы еще только формировались, поэтому можно было творить и экспериментировать с рекламой и разными форматами подачи: мы снимали много видео и часто побеждали в конкурсах на лучший креатив, которые проводила сеть.
Первый салон окупился у меня за десять месяцев. Наши результаты так вдохновили всех, кто наблюдал за нашим развитием в сети, что не прошло и года с момента открытия, как я получил предложение открыть еще один салон в партнерстве. А через год я получил еще одно предложение. При этом, развивая салоны, я продолжал работать на заводе: график меня устраивал, да и деньги были не лишними. Времени на завод не осталось после очередного прорыва: мы с товарищем вложились в «Академию барберов» в Самаре. Так что с завода я ушел только через два с половиной года совмещения. А через несколько месяцев после начала работы «Академии», мы с партнерами начали покорять Краснодар: сейчас у нас там уже шесть филиалов работает.
То, что я сам в прошлом барбер, с одной стороны, можно считать моим преимуществом, но иногда это умение мешает развитию дела. То есть я могу оценить качество работы сотрудника, самостоятельно поправить стрижку клиенту или даже отработать смену, когда кто-то из сотрудников болеет. Но, когда выходишь на смену, теряешь день как управляющий: не получается концентрироваться. Проще говоря: мой навык барбера мешает мне перейти от «ручного» решения некоторых проблем к «административному». Поэтому сейчас я стригу редко и «в охотку».
На текущий момент я сосредоточен на повышении качества работы своих филиалов: экспансию в другие города отложил на потом. Но она есть в планах! И я уверен, что эти планы реализуются!
Стрижка в салоне у дома убедила бывшего инженера нефтяной компании Николая Матвеева сменить сферу деятельности и стать предпринимателем: сегодня он владелец шести филиалов сети «Братишка» и не собирается на этом останавливаться.
Все началось с того, что я привык стричься в барбершопе «Братишка», который открылся возле моего дома. Мне нравилось, что не нужно никуда далеко ходить. Плюс я не люблю, когда меня долго стригут, а мастера в «Братишке» делали все быстро и качественно.
В какой-то момент мы с супругой задумались о каком-то собственном деле, которое будет приносить доход, и я предложил рассмотреть вариант с покупкой франшизы «Братишки»: стоимость доступная, качество проверено, а система понятна. Мы связались с владельцем франшизы Димой Хайдуковым, а он сделал нам интересное предложение: не открывать филиал с нуля, а купить уже работающий. Причем как раз тот, в который я ходил стричься. Мы подумали, согласились и превратили его в один из самых посещаемых в городе.
Дело пошло так хорошо, что на одном филиале я не остановился и открыл еще три барбершопа. Но появился и побочный эффект: бизнесом нужно управлять, поэтому я начал уставать от рутины на своей постоянной работе. Посоветовался с Димой, а он предложил уйти из найма и сконцентрироваться на развитии «Братишки». Я посоветовался с супругой, два месяца мы формировали финансовую подушку, а когда поняли, что можем обходиться без моей зарплаты, я ушел из найма.
«Братишка» отличается от конкурентов тем, что в наших барбершопах получается сочетать преимущества лоукоста и премиума: мы предлагаем невысокие цены, сохраняя высокое качество услуги. Для нас очень важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно и возвращались к нам снова и снова. На данный момент у меня уже шесть филиалов «Братишки» в Самаре, и я планирую вывести в топ по посещаемости два барбершопа, которые приобрел недавно, а потом хочу начать покорять другие города страны. Начать думаю с Москвы.
Карьерный путь владельца нескольких барбершопов Никиты Югая начался с работы барбером, и конца этому пути не видно: Никита планирует продолжить развитие своей маленькой барбер-империи.
Летом 2018 года я закончил обучение в «Академии барберов номер 1» Дмитрия Хайдукова, который на тот момент еще не запустил «Братишку»: первый барбершоп под этим брендом открылся в январе 2019, когда я работал в барбершопе 13 OPG.
Мне было не очень уютно в люксовом сегменте, потому что у новичков на старте маленькая клиентская база. Так что я внимательно следил за развитием нового бренда, в мае решил перейти в «Братишку» и за первый же месяц заработал больше, чем за три предыдущих, потому что новый барбершоп генерировал большой поток клиентов.
В ноябре 2019 года филиал, в котором я работал, выставили на продажу, и я оперативно подсуетился, занял денег и выкупил его. Это решение далось мне легко: я знал всех мастеров, был в курсе всех бизнес-метрик и знал особенности работы «изнутри».
Одно из преимуществ франшизы «Братишка» - это четко выстроенная система. С самого начала работы даже новичку понятно, как она работает: для мастеров есть паспорт карьерной лестницы, в котором простым и понятным языком прописано, как повышать свою квалификацию и зарабатывать больше денег, как обслуживать клиента, чтобы он оставался в сети, и другие подробные ответы на часто встречающиеся вопросы. А наша система стандартов позволяет клиентам не привязываться к конкретному городу или филиалу и стричься в любом филиале, где им удобно. Эту систему я оценил, когда стал владельцем филиала. И эту систему прививают в Академии «Братишки»: с первого дня обучения мастеров не просто учат стричь людей, но еще и прививают ценности компании и объясняют особенности сервиса. Для адаптации сотрудников тоже разработана система, которая гарантирует легкий старт: новичок быстро превращается в мастера, который предлагает клиентам высокий уровень сервиса и быструю качественную стрижку.
Свой первый филиал «Братишки» я купил, когда мне было 23 года, и это был мой первый собственный бизнес. Я выбрал самых ответственных мастеров и делегировал им свои задачи, чтобы минимизировать время на решение управленческих задач и сосредоточиться на анализе цифр и мотивации сотрудников. Сегодня у меня четыре филиала в Самаре, доля в одном из краснодарских филиалов, и я продолжаю развивать свою сеть и открывать новые филиалы: «Братишка» обеспечивает мне не только возможности для развития, но и поддержку единомышленников, которая вдохновляет на подвиги. И на достижения: за последний год оборот моих филиалов превысил двадцать пять миллионов рублей.
Фото: Анастасия Завалькевич, Анастасия Пудинова
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