Знакомьтесь, «Братишка» – сеть лоукост-барбершопов, которая покорила город и начала всероссийскую экспансию

Поняв, что для строительства карьеры на заводе ему понадобится более десяти лет, Ринат Садриев стал сначала барбером, потом владельцем филиала «Братишки», а сегодня у него в управлении двенадцать барбершопов в Самаре и Краснодаре.

По призванию я технарь, поэтому сразу после того, как отучился на бакалавра, продолжил учиться и начал работать на заводе обычным наладчиком электрооборудования. Думал тогда, что буду спокойно работать и расти, расти и расти. Через год энтузиазма у меня заметно поубавилось: понял, что мне понадобится лет пятнадцать-двадцать, чтобы сделать карьеру: прозрачных сценариев развития нет, а все хорошие места заняты старожилами, поэтому нужно ждать, пока они на пенсию выйдут.

Это открытие – и не очень большая заводская зарплата – подтолкнуло меня к поиску вариантов подработки. Так я попал на стройку: штукатурил стены, заливал полы и проводил электрику. Пыльно, грязно и сильно выматывает: меня хватило всего на девять месяцев. А в мае 2018 года мне попалось на глаза объявление о наборе барберов: обещали пятьдесят тысяч после обучения. Я прикинул: если к моей зарплате и заводскому графику два через два добавить эти деньги, получится неплохо. Отучился пару месяцев, устроился в барбершоп и начал свою карьеру барбера.

Честно говоря, развивалась она не блестяще: в «премиалке» клиентов особо не было – за день получалось постричь в лучшем случае одного-двух клиентов. Полгода я прокачивал свою «базу» и наращивал навыки, а потом случайно подписался на Диму Хайдукова, который открывал своего «Братишку», - первый барбершоп эконом-сегмента. Он, кстати, когда открывался, сделал рассылку по самарским барберам с предложением о работе. Я тогда отказался – они стригли за пятьсот рублей, а у меня стрижка тысячу двести стоила – от работы и пожелал удачи, но следить за развитием сети не перестал.

Каждый день я смотрел на сториз «Братишки», видел, как быстро он развивается, и прикидывал цифры, которыми Дима щедро делился в своих видео. В общем, к моменту, когда открывался второй филиал, я уже был готов попробовать открыть собственное дело: у меня были какие-то накопления плюс я еще кредит взял тысяч на триста. А когда рассказал о своих планах коллегам из салона, в котором работал, один из барберов и администратор решили присоединиться к моей команде. Так мы втроем и окунулись в бизнес: работали вместе и даже ремонт в своем новом салоне своими руками делали. По брендбуку. За десять дней.

С помещением мне повезло: мне понравилось одно здание и в тот же день я на авито нашел объявление о сдаче пространства в этом доме. На следующий день мы уже с управляющей компанией переговоры вели. И Дима мне сильно помог с первой сделкой: можно сказать, что франшиза меня буквально за руку провела по всем этапам. И это было очень кстати: опыта у меня не было, только глаза горящие. И в тот момент мы на практике ощутили, как работает один из главных принципов «Братишки»: все помогают новичкам и друг другу. Мне, например, помогали во всем: рассказывали, объясняли и отвечали на все вопросы. А сейчас уже я помогаю. И каждый из нас понимает, что, помогая друг другу, мы делаем компанию сильнее.

Открытие у нас получилось классное: клиентов стриг не только я, но и основатель франшизы. А благодаря тому, что мы с ребятами, с которыми открыли салон, давно работали вместе, наши показатели с первых же дней рванули вверх. А еще нам нравилось то, что в начале нашей работы стандарты франшизы еще только формировались, поэтому можно было творить и экспериментировать с рекламой и разными форматами подачи: мы снимали много видео и часто побеждали в конкурсах на лучший креатив, которые проводила сеть.

Первый салон окупился у меня за десять месяцев. Наши результаты так вдохновили всех, кто наблюдал за нашим развитием в сети, что не прошло и года с момента открытия, как я получил предложение открыть еще один салон в партнерстве. А через год я получил еще одно предложение. При этом, развивая салоны, я продолжал работать на заводе: график меня устраивал, да и деньги были не лишними. Времени на завод не осталось после очередного прорыва: мы с товарищем вложились в «Академию барберов» в Самаре. Так что с завода я ушел только через два с половиной года совмещения. А через несколько месяцев после начала работы «Академии», мы с партнерами начали покорять Краснодар: сейчас у нас там уже шесть филиалов работает.

То, что я сам в прошлом барбер, с одной стороны, можно считать моим преимуществом, но иногда это умение мешает развитию дела. То есть я могу оценить качество работы сотрудника, самостоятельно поправить стрижку клиенту или даже отработать смену, когда кто-то из сотрудников болеет. Но, когда выходишь на смену, теряешь день как управляющий: не получается концентрироваться. Проще говоря: мой навык барбера мешает мне перейти от «ручного» решения некоторых проблем к «административному». Поэтому сейчас я стригу редко и «в охотку».

На текущий момент я сосредоточен на повышении качества работы своих филиалов: экспансию в другие города отложил на потом. Но она есть в планах! И я уверен, что эти планы реализуются!