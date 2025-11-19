Евгения Масленникова: «Чем больше мы узнаем о виноградниках и особенностях виноделия в России, тем явственнее российское вино становится частью культурного кода»

Растущая популярность российского вина – это революция на рынке или просто один из актуальных трендов?

Мне кажется, оба ответа можно считать правильными. Скорость, с которой российское виноделие вышло на высокий уровень, можно назвать революционной, а умение разбираться в российском вине – частью глобального тренда на все локальное: от повышенного интереса к местным кухням разных уголков России до путешествий по регионам и переосмысления современного русского культурного кода. Наши винодельни с удовольствием включаются в это движение, создавая отличные вина, придумывая модные интересные этикетки и создавая туристическую инфраструктуру.

Молодость российского виноделия – это баг или фича?

В этом вопросе я оптимист, поэтому однозначно фича! Молодость – это про отсутствие границ, про эксперименты и когда можно все. Взять хотя бы сорта винограда: да, у нас много «шардоне», «рислинга» и «каберне совиньона», но есть и «пино блан», и «вионье», и «ронский белый». И даже такие редкие сорта, как «пробус» и «палава», с которой работает кубанская «Шумринка», тоже встречаются, а их и в мире немного! То есть идет постоянное изучение потенциала российских виноградников, и получается, что все пробуют все. Специализации терруаров не видно, что усложняет строительство слаженной – как, к примеру, в Европе – системы. Но для этого нужно время: по словам самих виноделов, на это уйдет несколько десятилетий. И тут ничего не поделаешь, потому что виноделие – это длинные циклы. Но давайте смотреть на это иначе: у нас есть возможность наслаждаться разнообразием вариантов и смелыми экспериментами! Боитесь русского «санджовезе»? Попробуйте авторские ассамбляжи: например, «Красностоп-Саперави» от «Усадьбы Мезыбь».

Можно ли говорить о том, что у русского вина есть шанс претендовать на важную составляющую культурного кода страны?

Однозначно да! Вино – это гастрономическая часть культуры, и мы по-прежнему отмечаем важные даты и события с бутылкой вина. Да, в последнее время появилось много безалкогольных вариантов, но это все еще вино. И чем больше становится интересных российских вин, чем больше мы узнаем о виноградниках и особенностях виноделия в России, тем явственнее российское вино становится частью культурного кода. Потому что оно свое и отражает характер земли! В Самаре есть прекрасная винодельня Denisov Winery, а в Волгоградской области – винодельня «Гусевъ»: в каждом винодельческом регионе вино становится важной частью местной культуры.

Справляются ли российские винодельни с резко возросшим спросом?

В текущих условиях да, разве что в последние год-полтора ощущается некоторый недостаток российского игристого вина. Сказались особенности рынка: в России продажи игристых вин составляют существенную долю, поэтому резкое переключение с иностранных игристых на российские (особенно в плане подарков) привело к резкому скачку спроса. Но это привело к росту игристых вин на больших производствах, а также началу работы с игристыми со стороны бутиковых авторских виноделен. Так что ждем и в этом сегменте разнообразия стилей и удовлетворения спроса.

Что вы можете рассказать о перспективах российского вина: оно продолжит захватывать полки и строки в меню винотек или в ближайшее время стоит ждать спада интереса?

Спада точно не будет, напротив, будет наполнение и по ценовым сегментам, и по стилям вин, более точная работа с запросами со стороны покупателей. Есть поддержка со стороны государства, есть набранная скорость и начатые процессы производства вин, да и россияне вошли во вкус.