Евгения Масленникова: «Чем больше мы узнаем о виноградниках и особенностях виноделия в России, тем явственнее российское вино становится частью культурного кода»

Могут ли вина от российских виноделов стать частью культурного кода страны? Эксперт винотек SimpleWine и бренд-амбассадор проекта Simple Group «Большое русское вино» Евгения Масленникова уверена, что да! И убедительно доказывает свою позицию!

Растущая популярность российского вина – это революция на рынке или просто один из актуальных трендов?

Мне кажется, оба ответа можно считать правильными. Скорость, с которой российское виноделие вышло на высокий уровень, можно назвать революционной, а умение разбираться в российском вине – частью глобального тренда на все локальное: от повышенного интереса к местным кухням разных уголков России до путешествий по регионам и переосмысления современного русского культурного кода. Наши винодельни с удовольствием включаются в это движение, создавая отличные вина, придумывая модные интересные этикетки и создавая туристическую инфраструктуру. 

Молодость российского виноделия – это баг или фича? 

В этом вопросе я оптимист, поэтому однозначно фича! Молодость – это про отсутствие границ, про эксперименты и когда можно все. Взять хотя бы сорта винограда: да, у нас много «шардоне», «рислинга» и «каберне совиньона», но есть и «пино блан», и «вионье», и «ронский белый». И даже такие редкие сорта, как «пробус» и «палава», с которой работает кубанская «Шумринка», тоже встречаются, а их и в мире немного! То есть идет постоянное изучение потенциала российских виноградников, и получается, что все пробуют все. Специализации терруаров не видно, что усложняет строительство слаженной – как, к примеру, в Европе – системы. Но для этого нужно время: по словам самих виноделов, на это уйдет несколько десятилетий. И тут ничего не поделаешь, потому что виноделие – это длинные циклы. Но давайте смотреть на это иначе: у нас есть возможность наслаждаться разнообразием вариантов и смелыми экспериментами! Боитесь русского «санджовезе»? Попробуйте авторские ассамбляжи: например, «Красностоп-Саперави» от «Усадьбы Мезыбь».

Можно ли говорить о том, что у русского вина есть шанс претендовать на важную составляющую культурного кода страны?

Однозначно да! Вино – это гастрономическая часть культуры, и мы по-прежнему отмечаем важные даты и события с бутылкой вина. Да, в последнее время появилось много безалкогольных вариантов, но это все еще вино. И чем больше становится интересных российских вин, чем больше мы узнаем о виноградниках и особенностях виноделия в России, тем явственнее российское вино становится частью культурного кода. Потому что оно свое и отражает характер земли! В Самаре есть прекрасная винодельня Denisov Winery, а в Волгоградской области – винодельня «Гусевъ»: в каждом винодельческом регионе вино становится важной частью местной культуры.

Справляются ли российские винодельни с резко возросшим спросом?

В текущих условиях да, разве что в последние год-полтора ощущается некоторый недостаток российского игристого вина. Сказались особенности рынка: в России продажи игристых вин составляют существенную долю, поэтому резкое переключение с иностранных игристых на российские (особенно в плане подарков) привело к резкому скачку спроса. Но это привело к росту игристых вин на больших производствах, а также началу работы с игристыми со стороны бутиковых авторских виноделен. Так что ждем и в этом сегменте разнообразия стилей и удовлетворения спроса.

Что вы можете рассказать о перспективах российского вина: оно продолжит захватывать полки и строки в меню винотек или в ближайшее время стоит ждать спада интереса?

Спада точно не будет, напротив, будет наполнение и по ценовым сегментам, и по стилям вин, более точная работа с запросами со стороны покупателей. Есть поддержка со стороны государства, есть набранная скорость и начатые процессы производства вин, да и россияне вошли во вкус.

Российское вино идеально сочетается с новогодним столом и неважно, в какой компании его встречать! Доказать этот тезис помог шеф-повар Иван Родионов – гастроэнтузиаст, лицо гастрофестиваля «Самара со вкусом» и автор телеграм-канала «Кто сыт, тот не ссыт».

Игристое вино «Блан де Нуар» от винодельни «Скалистый Берег» отличается строгим вкусом с оттенками цветов, лайма и лимонной мякоти и прекрасно подходит для уютного новогоднего ужина в кругу семьи. С таким вином прекрасно сочетаются равиоли с рапанами и соусом биск или веллингтон из красной рыбы с икорным соусом.

Вкус игристого вина «Кюве де Витмер Розе» от винодельни «Золотая Балка» отличается шелковистой текстурой и оттенками цитрусовых и яблочного пирога. Это вино можно считать украшением роскошного банкета на новогоднем корпоративе. К нему я бы приготовил фрито-мисто с печеным лимоном и петрушкой или лобстера термидор.

Идеальный выбор для всех, кто собрался встречать Новый год вдвоем – «Старая дорога на Джанхот» от винодельни «Усадьба Мезыбь». К насыщенному фруктовому вкусу этого вина прекрасно подходит перепелка, фаршированная финиками, или лосось на кедровой доске со сливочным шпинатом.

Для камерного новогоднего ужина в кругу старых друзей трудно найти вариант лучше, чем Syrah Amphornoe от винодельни «Николаев и Сыновья».  Это вино отличается мягкой кислотностью и фруктовой текстурой, поэтому к нему подойдет стейк au poivre со спаржей на огне или луковый тарт с кремом из топленых сливок.

Текст: Денис Либстер
Фото: архивы пресс-служб

Материал из номера:
Гастрономический номер

