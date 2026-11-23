Стать тем самым «местом на каждый день», куда хочется возвращаться снова и снова, — задача не из простых. В номинации «Лучшее новое кафе/бистро» сошлись проекты, где нас (и вас!) успели накормить ароматной пиццей из дровяной печи, сытными осетинскими пирогами и колбасками, приготовленными на углях.
Теперь точно без слухов (Собака.ru проверила все лично!): новый проект на «Станкозаводе» открыт, он процветает и здравствует! На завтрак здесь готовят блины, сэндвичи, лепешки и рикотники, а также всевозможные блюда из яиц. А вечером можно встретиться за фужерчиком игристого и отужинать с размахом.
В районе Струковского сада, прямо на набережной, этим летом загудел новый проект «На угле». Сейчас ребята ушли в зимнюю спячку, и нам осталось лишь вспоминать то время, когда они кормили весь город крафтовыми колбасками и теми самыми бургерами, которые можно (и нужно!) есть руками. Ждем встречи!
Стильный сине-красный интерьер с акцентными деталями настраивает на бодрое утро, а любимый комфорт-фуд в виде нежных сырников и каш добавляет завтраку уюта. В обеденный перерыв восстанавливаем энергию фирменными салатами, чтобы вечером наконец замедлиться и красиво зафиналить день пастой или судаком со шпинатным картофельным пюре.
Nebo Bistro — семейный проект, и это сразу чувствуется: здесь хочется задержаться и оказаться за столом в кругу близких. Повод для визита — пицца из дровяной печи (та самая, будто привезли прямиком из Италии!). А если хочется сменить гастрономический курс — пробуем азиатское: роллы, гунканы и суши.
Осетинские пироги здесь соседствуют со стритфудом — шаурмой и бургерами! — и это тот самый случай, когда выбор становится приятной проблемой. Играют главные роли тонкое тесто и щедрая начинка. Остается только выбрать, что будет на тарелке: ламаджо, хачапури по-мегрельски или фыдджын.
Фото: Архивы пресс-служб
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