В районе Струковского сада, прямо на набережной, этим летом загудел новый проект «На угле». Сейчас ребята ушли в зимнюю спячку, и нам осталось лишь вспоминать то время, когда они кормили весь город крафтовыми колбасками и теми самыми бургерами, которые можно (и нужно!) есть руками. Ждем встречи!