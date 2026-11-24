Совладелец Chainaya. Tea & Cocktails выходит в «ЛЮДИ»: уже в этот четверг, 26 ноября, ровно в восемь вечера, за стойку самарского бара встанет человек, чье имя золотыми буквами вписано в историю современной российской миксологии.

Константин Плесовских — фигура абсолютно культовая. За его плечами более 20 лет в индустрии, международный бэкграунд, статус бренд-амбассадора CAMUS, победа в престижной премии Barproof Awards 2021 в номинации «Лучший бар-менеджер» и руководство легендарным проектом Chainaya. Tea & Cocktails.

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