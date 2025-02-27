На рейв – с утра: в самарской кофейне пройдет дневная вечеринка

Основатель кофеен Lumos

«Формат дневных вечеринок берет свое начало в 2013 году: тогда их устраивали в основном в Лондоне и Нью-Йорке. Основная идея – продвигать здоровый образ жизни и культуру вечеринок для тех, кто не хочет ходить на шумные ивенты с алкоголем. И, как мне кажется, сейчас для этого самое время – эпоха клубов постепенно уходит в прошлое.

Я сам был на похожей дневной вечеринке в прошлом году в Лос-Анджелесе: хоть такие мероприятия здесь проходят регулярно, на них всегда сложно попасть – у ребят вечный солд-аут. Все это похоже на дневные рейвы с хорошей музыкой и приглашенными диджеями.

Lumos решил попробовать сделать что-то похожее в Самаре, но в более спокойном формате. Мы будем приглашать разных диджеев, готовить кофейные напитки и создавать классную атмосферу для тех, кто любит проводить время в приятной компании, но не хочет сильно выбиваться из своего распорядка дня и разрушать режим сна.

Надеюсь, что такие дневные вечеринки со временем станут для людей тем самым местом, где можно познакомиться с людьми и узнать что-то новое. Наша локация на Революционной – идеальная точка на карте для таких форматов. В спальных районах города в большинстве случаев живут родители с детьми – они, как мне кажется, как раз и оценят такой формат вечеринок. В любом случае, интересно посмотреть на то, как наш эксперимент воспримет город, и какие отзывы будут у гостей!»