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Пробуем Японию на вкус: кулинарное путешествие в Nebo

Команда видового ресторана предлагает окунуться в историю вкуса и аромата эксклюзивных японских деликатесов из уникальных сортов рыбы и мяса.

Команда Nebo заходит в ноябрь с козырей: гостей ресторана ждет уникальное гастрономическое путешествие в Страну Восходящего Солнца. На премьере ужина «Кай» можно будет – впервые в Самаре! – попробовать блюда из японской мраморной говядины вагю и редчайшей рыбы элитных пород: кинмендай, сайори, нихон, хираме, тунца чуторо, торо и оками с икрой морского ежа уни. Специально для кулинарного шоу «Наслаждение» – а именно так переводится на русский слово «Кай» – все деликатесы будут доставлены в день премьеры ужина прямиком из Японии, чтобы у бренд-шефа Алексея Кызъюрова и шеф-повара Дмитрия Хана получилось раскрыть все грани вкуса изысканной японской кухни. А создать атмосферу самого модного района Токио Шибуя помогут традиционные японские напитки.

Бронь уже открыта, количество мест ограничено, а все вопросы можно задать по телефону: 8 (846) 211-55-21

 

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ООО «Море»                 
ИНН 6317152483               
erid: 2VtzqvSNK6V

Фото: Архивы пресс-служб

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