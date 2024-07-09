Да ты мой целовальник: примкнуть устам к благородным напиткам можно уже послезавтра

Гостевая смена и праздник отдыха состоится в ресторане Lunasole.

Витязи барной культуры из El Copitas Bar Андрей Коробков и Валера Ахмеров презентуют специальное коктейльное меню на основе самых изысканных, тонких и волнующих ингредиентов. Обещают даже напитки с кофейных эликсиром. В режиме контактного бара можно будет узнать о коктейлях — о том, как смешать, а главное... Как употреблять произведения барного искусства.