Да ты мой целовальник: примкнуть устам к благородным напиткам можно уже послезавтра

Гостевая смена и праздник отдыха состоится в ресторане Lunasole.
Витязи барной культуры из El Copitas Bar Андрей Коробков и Валера Ахмеров презентуют специальное коктейльное меню на основе самых изысканных, тонких и волнующих ингредиентов. Обещают даже напитки с кофейных эликсиром. В режиме контактного бара можно будет узнать о коктейлях — о том, как смешать, а главное... Как употреблять произведения барного искусства.
Еще можно успеть забронировать столик по телефону 202-00-20 или на сайте ресторана.
Реклама. ООО «Средиземье». ОГРН 1226300035752
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)