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Да ты мой целовальник: примкнуть устам к благородным напиткам можно уже послезавтра

Гостевая смена и праздник отдыха состоится в ресторане Lunasole.

Витязи барной культуры из El Copitas Bar Андрей Коробков и Валера Ахмеров презентуют специальное коктейльное меню на основе самых изысканных, тонких и волнующих ингредиентов. Обещают даже напитки с кофейных эликсиром. В режиме контактного бара можно будет узнать о коктейлях — о том, как смешать, а главное... Как употреблять произведения барного искусства.

Еще можно успеть забронировать столик по телефону 202-00-20 или на сайте ресторана.

Реклама. ООО «Средиземье». ОГРН 1226300035752 

Фото: архивы пресс-служб

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Места:
Lunasole

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