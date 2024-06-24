Десять лет дольче виты: «Перчини» с размахом отметит свой юбилей

К десятилетию своего присутствия в Самаре, сеть итальянских ресторанов «Перчини» приготовили серию праздничных мероприятий «Tanti Auguri, Перчини», которая стартует уже в этот четверг в ресторане «Перчини на набережной».
Команда заведения приготовила масштабную программу для гостей праздника: концерт одного из самых востребованных кавер-бэндов Поволжья Blackberry, презентация полноприводных автомобилей OMODA C5 и JAECOO J8, а также много приятных сюрпризов от территориального шеф-повара Алексея Цилимбаева, бар-менеджера Андрея Емельянова и «рая для девушек» - бренда нижнего белья, купальников и одежды для дома Feeling For You Underwear.
Группа Blackberry
Для самых юных гостей будет работать детская комната с аниматорами агентства «Забава», а взрослых ждет огненный диджей-сет от Насти Столповской, который начнется в 22-00 и станет прекрасным дополнением к горе кулинарных изысков, морю восхитительных напитков и безлимитному запасу хорошего настроения!
Праздник начнется в четверг в 19-00 в ресторане «Перчини на набережной» по адресу Волжский проспект, 12 – постарайтесь не опаздывать!
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Фото: Архивы пресс-служб
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