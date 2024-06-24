18+
  • Что где есть
  • Новости
Новости

Десять лет дольче виты: «Перчини» с размахом отметит свой юбилей

К десятилетию своего присутствия в Самаре, сеть итальянских ресторанов «Перчини» приготовили серию праздничных мероприятий «Tanti Auguri, Перчини», которая стартует уже в этот четверг в ресторане «Перчини на набережной».

Команда заведения приготовила масштабную программу для гостей праздника: концерт одного из самых востребованных кавер-бэндов Поволжья Blackberry, презентация полноприводных автомобилей OMODA C5 и JAECOO J8, а также много приятных сюрпризов от территориального шеф-повара Алексея Цилимбаева, бар-менеджера Андрея Емельянова и «рая для девушек» - бренда нижнего белья, купальников и одежды для дома Feeling For You Underwear.

Группа Blackberry

Группа Blackberry

Для самых юных гостей будет работать детская комната с аниматорами агентства «Забава», а взрослых ждет огненный диджей-сет от Насти Столповской, который начнется в 22-00 и станет прекрасным дополнением к горе кулинарных изысков, морю восхитительных напитков и безлимитному запасу хорошего настроения!

Праздник начнется в четверг в 19-00 в ресторане «Перчини на набережной» по адресу Волжский проспект, 12 – постарайтесь не опаздывать!

Реклама. ООО "ТРАТТОРИЯ". ОГРН 1166313052586

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: