Десять лет дольче виты: «Перчини» с размахом отметит свой юбилей

К десятилетию своего присутствия в Самаре, сеть итальянских ресторанов «Перчини» приготовили серию праздничных мероприятий «Tanti Auguri, Перчини», которая стартует уже в этот четверг в ресторане «Перчини на набережной».

Команда заведения приготовила масштабную программу для гостей праздника: концерт одного из самых востребованных кавер-бэндов Поволжья Blackberry, презентация полноприводных автомобилей OMODA C5 и JAECOO J8, а также много приятных сюрпризов от территориального шеф-повара Алексея Цилимбаева, бар-менеджера Андрея Емельянова и «рая для девушек» - бренда нижнего белья, купальников и одежды для дома Feeling For You Underwear.