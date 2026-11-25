Манифестируем: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на безвкусный хлеб. Весь год в Самаре и Тольятти бились за идеальные 32 слоя в круассане, возрождали легендарную «неклютинку» и приручали капризную закваску.

Мы собрали девять главных адресов, где аромат свежих булок заменяет любой парфюм, а ватрушки и эклеры вызывают законное привыкание.

Да мы за плюшки с ватрушками готовы на все!

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