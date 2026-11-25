Манифестируем: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на безвкусный хлеб. Весь год в Самаре и Тольятти бились за идеальные 32 слоя в круассане, возрождали легендарную «неклютинку» и приручали капризную закваску.
Мы собрали девять главных адресов, где аромат свежих булок заменяет любой парфюм, а ватрушки и эклеры вызывают законное привыкание.
Да мы за плюшки с ватрушками готовы на все!
Идем искать «то самое» к чаю, в дорогу, на ужин или просто для души! На витрине пекарни-кондитерской «То самое тесто» ремесленный хлеб соседствует с ароматными булочками, десертами и круассанами. Здесь же можно захватить готовое тесто для самостоятельных — и однозначно успешных! — гастроэкспериментов дома.
ул. Садовая, 214
Грузинская душа требует грузинской выпечки! За этим отправляемся в новый дом PURI на Садовой, где в конце июля небольшое, но такое уютное пространство начало свою свою историю. На витрине здесь ежедневно красуются горячие шотис-пури с хрустящей корочкой и хачапури с щедрой (а как же иначе?) начинкой.
ул. Садовая, 214
В mamiche тесто созревает неспешно, а хлеб всегда получается с характером! Выбор огромный: тартины на закваске, фокачча с томатами, нежнейшие ватрушки (наш выбор — с персиками!), симиты с кунжутом и кантуччи с фисташкой! Здесь вкус важнее суеты, а выбор начинки — почти что философский вопрос.
ул. Садовая, 150А
Иногда для счастья достаточно одной булочки (особенно если внутри фисташковый крем!). Круассаны в «Кэрри» бывают не только сладкими, но и основательно сытными: с беконом и сыром, семгой или яйцом пашот и индейкой. А если накатит ностальгия по детству — берем творожную ватрушку с мягкими бортиками!
ул. Дачная, 2, к. 1, ул. Ново-Садовая, 160М (ТЦ «МегаСити»), Московское ш., 252, ул. Дыбенко, 30 (ТРК «Космопорт»)
«Корж»
В «Корже» кофе — тот самый повод зайти, а выпечка — весомый аргумент остаться. Булочки с корицей, плетенки с разными вкусами, пончики и хрустящие круассаны со сгущенкой, миндалем, шоколадом — и не только! — выглядят настолько соблазнительно, что хочется попробовать сразу все. И, простите, ни с кем не делиться.
ул. Куйбышева, 103
Место, где старинные рецепты региона встречаются с современным хлебным ремеслом, а мука и вода превращаются в свежайшую выпечку! Витрина «Белотурки» собрала зерновой и ржаной хлеб, чиабатты, бриоши и тартины. Рядом — самарский специалитет неклютинка с маслом, крендель с корицей и улитки с заварным кремом.
ул. Куйбышева, 99
«Заря»
Тольяттинская трапезная «Агни» перевоплотилась в кафе-пекарню «Заря»: формат переосмыслили, а подход к ингредиентам и блюдам остался прежним! В меню — пирожки с пылу с жару, ромовая баба (пропитанная сиропом со сливочным кремом!), горячий хлеб на живой закваске… Кажется, этот список можно продолжать бесконечно!
ул. Юбилейная, 85А (Тольятти)
Здесь все основательно, по-домашнему и без суеты! Никита Печников собрал команду энтузиастов-ремесленников в Тольятти и запустил мегапроизводство! В круассанах — строго 32 слоя (да-да, мы посчитали!), пицца готовится в каменной печи, а все процессы контролирует лично шеф!
ул. Юбилейная, 85Б (Тольятти)
Тем, кто любит сладкое (и не знает меры!), задание: заглянуть в «Эклерную»! Эклеры тут выглядят как маленькие скульптуры из хрустящего теста и крема. На выбор — более десятка начинок: от классической ванили и шоколада до фисташки, маракуйи и лаванды, а также слойки, «бантики» и пироги.
ул. Садовая, 137 и ул. Полевая, 59
Фото: Архивы пресс-служб
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