Напоминаем: народное голосование гастропремии «Что Где Есть в Самаре и Тольятти» продлится до 3 декабря включительно. Но больше всего голосов — еще не гарантия победы: так определят лишь тройку финалистов в каждой номинации.
В финале рестораны, сезонные меню, гостевые смены (и все-все-все!) будут оцениваться на собрании фуди (читать: завсегдатаев кафе, кофеен, ресторанов и баров!). Именно они выберут победителей из тех, кого вы, наши читатели, выведите в тройку лидеров.
Каждый голос важен: он может помочь любимому месту, команде или специалисту попасть в финал.
Гастродемократия в деле!
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