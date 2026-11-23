Напоминаем: народное голосование гастропремии «Что Где Есть в Самаре и Тольятти» продлится до 3 декабря включительно. Но больше всего голосов — еще не гарантия победы: так определят лишь тройку финалистов в каждой номинации.

В финале рестораны, сезонные меню, гостевые смены (и все-все-все!) будут оцениваться на собрании фуди (читать: завсегдатаев кафе, кофеен, ресторанов и баров!). Именно они выберут победителей из тех, кого вы, наши читатели, выведите в тройку лидеров.

Каждый голос важен: он может помочь любимому месту, команде или специалисту попасть в финал.

Гастродемократия в деле!

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