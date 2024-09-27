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Итальянские каникулы: «Перчини на огне» предлагает провести уик-енд с итальянским акцентом

Итальянский ресторан в самом центре Самары приглашает оценить новинки осеннего сезона.

Команда итальянского ресторана «Перчини на огне», который расположен в самом центре Самары, знает рецепт идеального выходного дня: возьмите атмосферу небольшого – утопающего в зелени – итальянского города у моря, добавьте к нему дровяную печь, в которой готовят легендарную итальянскую пиццу и огромные порции, которыми славится сеть «Перчини».

Заходите пробовать осенние настойки – португальскую вишню, пряную грушу и клубничный пломбир – и не забудьте про главный ингредиент: только в октябре в «Перчини» можно попробовать пасту качо-э-пепе в сырной головке! Упускать такую возможность – это преступление против самого себя!

«Перчини на огне», Дачная, 2
+7 (846) 202-44-40

 

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Фото: Архивы пресс-служб

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