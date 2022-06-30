Студия мебели Алены Бахмацкой

Компания занимается производством корпусной мебели на заказ с 2013 года. Наша специализация — шкафы-купе, встроенная мебель, мебель для прихожих, спален, кабинетов, детская мебель, гардеробные, офисная мебель. Ценовой диапазон — эконом, средний, средний плюс, премиум. Для наших клиентов у нас работает команда профессионалов. Специалисты компании грамотно реализуют ваши требования к комфорту и эргономичности, учитывая абсолютно все желания. Мы гарантируем красивую, качественную и прочную мебель, изготовим индивидуальный проект, который будет визитной карточкой вашего неповторимого стиля. Поможем выбрать дизайн новой мебели, а также материал, цвет, форму и продумаем расположение в комнате, а также полностью спроектируем, изготовим и доставим на дом. У нас есть собственное производство, что дает возможность полностью контролировать все этапы создания мебели, гарантировать качество и индивидуальный подход. Выполняем работу в срок от одного до полутора месяцев. Сотрудники студии могут подобрать любой оттенок краски из палитры, насчитывающей более 2500 цветов, и предложить богатый выбор материалов.