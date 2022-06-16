18+
  • Спецпроекты
  • Спецпроекты
  • News
Спецпроекты

Первый онлайн-гид по интерьерным салонам Ростова-на-Дону

Поделиться:

Hi home и Собака.РнД готовят совместный проект!


Первый онлайн-гид по интерьерным салонам Ростова-на-Дону! 


Мы соберём все надёжные компании, проверенные салоны, востребованных, активных дизайнеров и архитекторов и одном месте.
Каждый, кто купил недвижимость или уже находится в процессе ремонта, сможет найти для себя всю полезную информацию здесь.
Большое количество фотографий на главной странице проекта, прямые ссылки на сайты и аккаунты компаний + отметка местоположения на карте, по которой легко найти салон в городе и, конечно же удобный рубрикатор и чёткое описание товаров и услуг по сегментам.


Команда Hi home уже 18 лет делает всё возможное для того, чтобы процесс создания вашего собственного пространства был комфортным!


По всем вопросам обращайтесь по номеру редакции  8 918 555 69 44
 

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Ростов-на-Дону?
Выберите проект: