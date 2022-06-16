Hi home и Собака.РнД готовят совместный проект!



Первый онлайн-гид по интерьерным салонам Ростова-на-Дону!



Мы соберём все надёжные компании, проверенные салоны, востребованных, активных дизайнеров и архитекторов и одном месте.

Каждый, кто купил недвижимость или уже находится в процессе ремонта, сможет найти для себя всю полезную информацию здесь.

Большое количество фотографий на главной странице проекта, прямые ссылки на сайты и аккаунты компаний + отметка местоположения на карте, по которой легко найти салон в городе и, конечно же удобный рубрикатор и чёткое описание товаров и услуг по сегментам.



Команда Hi home уже 18 лет делает всё возможное для того, чтобы процесс создания вашего собственного пространства был комфортным!



По всем вопросам обращайтесь по номеру редакции 8 918 555 69 44

