Подкасты — это регулярные аудиошоу, которые можно слушать на любой платформе: например, пока вы едете в метро, стоите в пробке или готовите ужин. Рассказываем, с кем уже пообщалась новая Редакция, как слушать подкасты «РнД.Собака.ru x МЕГА: место" и где на них подписаться, чтобы не пропустить новые еженедельные эпизоды.
«РнД.Собака.ru» запустила подкасты! Как их слушать?
Редакция уже успела пригласить к себе и пообщаться с следующими героями Ростова:
- Юлией Ермагамбетовой @eywa_green - разговор о любви к растениям, важности ухода за ними и верном отношении
- Максим Любимовым @_maksimlubimov_, шефом LEO:Wine&Kitchen - разговор о профессиональном опыте, локальном подходе и съемках у Кончаловского
- Петром Шолоховым @peter.sholokhov - разговор с наследником нобелевского лауреата, руководителем Шолохов-центра о своем предназначении, жизни музеев и любви к родине
- Евгенией Копытиной @tariquinn - разговор с генеральным директором Школы Идеального Тела #Sekta о здоровье, пандемии, ее влияния на фитнес-индустрию и локальной идентичности города
- Екатериной Крамской @katerina_kramskaya и Асей Узденовой @asya__uzdenov - разговор с основательницами Mind & Body Studio @mindandbody__ о личном опыте тренировок, питании и развитии своего бизнеса
- Аскаром Ермагамбетовым @askar.not.all.saints - разговор с одним из лучших бартендеров Ростова-на-Дону о любви к городу, его новом проекте @Not.all.saints и международной барной индустрии
- Сергеем Федоровым @joystick161.ru и Антоном Федяшкиным RadioGamer76 - разговор с представителями ростовских магазинов видеоигр о грядущей смене поколений консолей, ростовских игроках и мировых лидерах индустрии
- Вероникой Литвиновой @veronikalitvinova - разговор с опытным веганом и профессиональным йога-тренером о питании, тренировках, инстагарме, личном индийском опыте и верном отношении к жизни
Как и где слушать подкасты
Если у вас iPhone, искать и слушать наш подкаст (а еще ставить оценки и писать отзывы!) нужно в приложении Apple Podcasts.
Если у вас устройство Android, ищите «Sobaka.ru Ростов» в приложение "Яндекс.Музыка"
Следите за обновлениями там, где удобно именно вам. Если для вас такой платформой является инстаграм, то ждем на нашей обновленной странице @sobaka_rnd - ссылки на подкаст и интересные новости публикуются и там.
МЕГА Место - это площадка для разных сообществ Ростова и области, которая расположена внутри семейного торгового центра МЕГА. Там есть несколько зон: лекторий, коворкинг для стилистов, кухня для проведения мастер-классов и студия записи подкастов - там мы и общаемся с нашими героями.
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