Подкасты — это регулярные аудиошоу, которые можно слушать на любой платформе: например, пока вы едете в метро, стоите в пробке или готовите ужин. Рассказываем, с кем уже пообщалась новая Редакция, как слушать подкасты «РнД.Собака.ru x МЕГА: место" и где на них подписаться, чтобы не пропустить новые еженедельные эпизоды.