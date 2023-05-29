Имидж – как часть профессии дизайнера

В этот же день, 26 апреля состоялась коуч-сессия с Риберой Делаварес «Имидж в бизнесе на миллион».

Прекрасные представительницы бизнеса узнали о направлениях в стиле. Рибера уделила внимание каждой гостье и постаралась разгадать, о чем говорит её образ.