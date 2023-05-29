26 апреля прошел воркшоп с Риберой Делаварес «Имидж – как часть профессии дизайнера».
Рибера поделилась стильными секретами, рассказала о том, как важен образ, что он может передать о дизайнере и как произвести то самое незабываемое впечатление.
В этот же день, 26 апреля состоялась коуч-сессия с Риберой Делаварес «Имидж в бизнесе на миллион».
Прекрасные представительницы бизнеса узнали о направлениях в стиле. Рибера уделила внимание каждой гостье и постаралась разгадать, о чем говорит её образ.
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