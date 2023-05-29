18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
  • News
Репортажи

Имидж – как часть профессии дизайнера

Поделиться:

26 апреля прошел воркшоп с Риберой Делаварес «Имидж – как часть профессии дизайнера».

Рибера поделилась стильными секретами, рассказала о том, как важен образ, что он может передать о дизайнере и как произвести то самое незабываемое впечатление.

Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
В этот же день, 26 апреля состоялась коуч-сессия с Риберой Делаварес «Имидж в бизнесе на миллион».

Прекрасные представительницы бизнеса узнали о направлениях в стиле. Рибера уделила внимание каждой гостье и постаралась разгадать, о чем говорит её образ.

Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян
Фото: Николай Мазманян

16+

Материал из номера:
Май-июнь

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Ростов-на-Дону?
Выберите проект: