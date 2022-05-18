Светская хроника Репортажи News Репортажи 18 мая, 2022 Фотоотчет с главного модного события весны-2022 Don Fashion Week Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Этот сезон был представлен только российскими дизайнерами из Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Астрахани, Махачкалы и других регионов. За три дня было проведено более 30 показов Автор: Инна , 18 мая, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
Комментарии (0)