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Репортажи

Фотоотчет с главного модного события весны-2022 Don Fashion Week

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Этот сезон был представлен только российскими дизайнерами из Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Астрахани, Махачкалы и других регионов. За три дня было проведено более 30 показов

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