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Показы и коллекции

DonFashionWeek 2022 Осень-Зима

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Самое грандиозное модное событие Юга России! DonFashionWeek 2022 Осень-Зима

Где и когда?

Конгресс-холл нового 5* отеля HYATT REGENCY 

18 ноября – 20 ноября


Более 30 Дизайнеров со всей России
Полезный Маркет (одежда, украшения, косметика и другие изделия Hand Made)

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ИП Луговская В.П.
ИНН 611300152489
ОГРН 322619600018032

 

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