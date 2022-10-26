Самое грандиозное модное событие Юга России! DonFashionWeek 2022 Осень-Зима

Где и когда?

Конгресс-холл нового 5* отеля HYATT REGENCY

18 ноября – 20 ноября



Более 30 Дизайнеров со всей России

Полезный Маркет (одежда, украшения, косметика и другие изделия Hand Made)