Мода Показы и коллекции News Показы и коллекции 26 октября, 2022 DonFashionWeek 2022 Осень-Зима Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Самое грандиозное модное событие Юга России! DonFashionWeek 2022 Осень-ЗимаГде и когда?Конгресс-холл нового 5* отеля HYATT REGENCY 18 ноября – 20 ноябряБолее 30 Дизайнеров со всей РоссииПолезный Маркет (одежда, украшения, косметика и другие изделия Hand Made) РекламаИП Луговская В.П.ИНН 611300152489ОГРН 322619600018032 18+ Автор: sobaka.rnd, 26 октября, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
Комментарии (0)