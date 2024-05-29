Фестиваль летних вин «ЦВЕТ ЛОЗЫ»

Фестиваль приурочен к одному из важных периодов в жизни виноградарей и виноделов — цветению лозы. Мероприятие проходит в начале лета, поэтому главным действующим лицом на празднике выступают белые и розовые вина 2023 года урожая, как самые популярные вина летнего сезона.

Оно соединит в единое целое настроение раннего лета, российское вино, черноморскую кухню, искусство и творчество. Это праздник вкуса и красоты.