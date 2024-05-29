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Фестиваль летних вин «ЦВЕТ ЛОЗЫ»

Фестиваль приурочен к одному из важных периодов в жизни виноградарей и виноделов — цветению лозы. Мероприятие проходит в начале лета, поэтому главным действующим лицом на празднике выступают белые и розовые вина 2023 года урожая, как самые популярные вина летнего сезона.

Оно соединит в единое целое настроение раннего лета, российское вино, черноморскую кухню, искусство и творчество. Это праздник вкуса и красоты.

 

Вас ждет:

• «улочка виноделов»: 50+ вин от виноделен Краснодарского края от маленьких до больших;

• открытые тематические дискуссии с экспертами на главной сцене “Слово о вине”;

• живой звук от лучших музыкальных коллективов края;

• ярмарка мастеров;

• фуд-корт;

• винная фотогалерея;

• творческие мастер-классы;

• развлекательный квест на свежем воздухе для всей семьи с призами и подарками для каждого участника;

• фотозоны;

 

“Большая дегустация”: гости фестиваля и эксперты определят лучшие белые и розовые вина 2023 среди вин участников (путем открытой дегустации в день фестиваля).

Для гостей Фестиваля действует бесплатный групповой трансфер туда/обратно из г. Анапа и г. Новороссийск.

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