Фестиваль летних вин «ЦВЕТ ЛОЗЫ»

Фестиваль приурочен к одному из важных периодов в жизни виноградарей и виноделов — цветению лозы. Мероприятие проходит в начале лета, поэтому главным действующим лицом на празднике выступают белые и розовые вина 2023 года урожая, как самые популярные вина летнего сезона.
Оно соединит в единое целое настроение раннего лета, российское вино, черноморскую кухню, искусство и творчество. Это праздник вкуса и красоты.
Вас ждет:
• «улочка виноделов»: 50+ вин от виноделен Краснодарского края от маленьких до больших;
• открытые тематические дискуссии с экспертами на главной сцене “Слово о вине”;
• живой звук от лучших музыкальных коллективов края;
• ярмарка мастеров;
• фуд-корт;
• винная фотогалерея;
• творческие мастер-классы;
• развлекательный квест на свежем воздухе для всей семьи с призами и подарками для каждого участника;
• фотозоны;
“Большая дегустация”: гости фестиваля и эксперты определят лучшие белые и розовые вина 2023 среди вин участников (путем открытой дегустации в день фестиваля).
Для гостей Фестиваля действует бесплатный групповой трансфер туда/обратно из г. Анапа и г. Новороссийск.
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