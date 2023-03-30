Хочешь - похохочешь!

Самый продлевающий жизнь вечер.

Оксана Каратеева и её выставка «Насмеянные коллажи».

Время и место:

1 апреля в галерее NNN

Начало в 17.00

Оксана Каратеева - автор книги «60 секунд Смеха» - своим искусством продолжает тему радости и счастья. Картины, получившие заряд Смеха, будут дарить позитивную энергию своим новым хозяевам, а воспоминания об этом вечере будут вызывать улыбку. «Смех - самый короткий путь к счастью», а Искусство - лучшие инвестиции! - помните об этом.

Смейся сам, подари смех другому.