Московский театр мюзикла выступит в Ростове

Этим летом в Ростове-на-Дону и Сочи пройдут гастроли Московского театра мюзикла по программе Министерства культуры «Большие гастроли». Об этом пишет пресс-служба театра.

По словам пресс-службы художественного руководителя театра мюзикла Михаила Швыдкого, в течение недели у ростовчан будет возможность увидеть лучшие российские мюзиклы для взрослых и для детей, созданные при участии всемирно известных канадских режиссеров и хореографов.

С 6 по 11 июля в Ростове покажут мюзиклы «Принцесса цирка», «Реверс» и «Чудеса и куралесы».

Московская труппа представит их со сцены Ростовского музыкального театра. Цены колеблются от 400 до 10 000 рублей.