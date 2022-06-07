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Московский театр мюзикла выступит в Ростове

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Этим летом в Ростове-на-Дону и Сочи пройдут гастроли Московского театра мюзикла по программе Министерства культуры «Большие гастроли». Об этом пишет пресс-служба театра.

По словам пресс-службы художественного руководителя театра мюзикла Михаила Швыдкого, в течение недели у ростовчан будет возможность увидеть лучшие российские мюзиклы для взрослых и для детей, созданные при участии всемирно известных канадских режиссеров и хореографов.

С 6 по 11 июля в Ростове покажут мюзиклы «Принцесса цирка», «Реверс» и «Чудеса и куралесы».

Московская труппа представит их со сцены Ростовского музыкального театра. Цены колеблются от 400 до 10 000 рублей.

 

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