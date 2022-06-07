Куда стоит сходить в июне: от современной поэзии до концертов на крыше — афиша Ростова-на-Дону

Лето в Ростове начинается ярко и точно запомнится атмосферой сплошного праздника. Бары и рестораны могут работать круглые сутки, а череда долгожданных концертов любимых групп точно заставит многих забыть о привычном просмотре сериалов на диване. Встречайте лучшие события месяца.

RockCellos: рок-хиты на виолончелях

Где и когда: 9 июня в 19:30 на крыше галереи «Астор»

Стоимость: 1700 рублей

Наконец то стартовал сезон концертов на крыше Rostov Roof Live. Квартет виолончелистов RockCellos знаком ростовчанам не по наслышке: до карантина они собирали полные залы каждый сезон. Ребята играют известные каждому мировые рок-хиты в удивительной авторской обработке.

Ах Астахова с программой «Так будет не всегда»

Где и когда 11 июня в 19:00 в филармонии

Стоимость: от 2000 рублей

Ценителям современной поэзии посвящается. Уникальная возможность окунуться в мир творчества, наполненного светлой верой в любовь, добро и счастливое будущее. Программа будет представлена как новыми произведениями, так и уже полюбившимися публике стихами.

КняZz. Король и шут

Где и когда: 11 июня в 19:30 на крыше галереи «Астор»

Стоимость: от 1500 рублей

Осторожно! Повышенная концентрация ностальгии. Любимые хиты панк-группы «Король и Шут» в исполнении Андрея Князева и его команды



Niletto

Где и когда: 14 июня в 19:00 в КСК «Экспресс»

Стоимость: от 1800 рублей

Сольный концерт автора «Любимки» в рамках первого большого гастрольного тура по стране.

«Ария»

Где и кода: 16 июня в 19:00 в КСК «Экспресс»

Стоимость: от 2000 рублей

«Гость из царства теней» - пожалуй, лучшее шоу в истории российского тяжелого рока, которое смело можно назвать первым рок-концертом мирового уровня. Атмосферу предстоящего шоу отражает даже афиша, на которой в честь последнего альбома «Проклятье морей» группа предстает в образах пиратов, а сама сцена стилизована под большой пиратский корабль.

Ева Польна

Где и когда: 17 июня в 21:00 в «Пересвет-Арене»

Стоимость: от 3500 рублей

Песни Евы Польны времен группы «Гости из будущего» мы помним до сих пор, а за годы творчества у певицы накопился материал, который удивит и порадует как верных поклонников, так и всех любителей поп-музыки. Выступит Ева на площадке перед Комсомольской площадью.

PHARAOH

Где и когда: 18 июня в 20:00 в «Кроп Арене».

Стоимость: от 1900 рублей

Яркая звезда рэп-сцены PHARAOH в рамках поддержки нового альбома «MILLION DOLLAR DEPRESSION» выступит на площадке КРОП-АРЕНЫ. Артист исполнит как уже набравшие популярность хиты, так и новые песни. В его активе совместные работы со Скриптонитом и ЛСП, Сергеем Шнуровым, успешные концерты в России и Европе.



HammAli & Navai

Где и когда: 18 июня в 20:00 в КСК «Экспресс»

Стоимость: 2600 рублей

Из-за карантинных ограничений концерт несколько раз был перенесен, и вот, наконец, нет никаких преград. За сложным названием дуэта скрываются исполнители азербайджанского происхождения Александр Громов и Наваи Бакиров. Именно им принадлежат такие известные современные хиты, как «Девочка-война», «Ноты», «Птичка» и «Пустите меня на танцпол».



Сурганова и Оркестр

Где и когда: 19 июня в 19:00 в ДК «Ростсельмаш»

Стоимость: Когда и где: Сколько: от 1800 рублей

Группа «Сурганова и Оркестр» презентуют новый альбом «Все буде!». Помимо долгожданных премьер вас ждут лучшие и любимые песни группы, а также особая неповторимая атмосфера, присущая выступлениям группы.

«Чайф»

Где и когда: 25 июня в 19:30 на крыше галереи «Астор»

Стоимость: от 2200 до 6000 рублей

Одна из самых позитивных отечественных рок-групп снова на Rostov Roof Live! Музыканты приезжают с юбилейной программой «Война, мир и…» За 35-летнее творчество группы многие песни стали знаковыми, народными хитами, как и сам Чайф. Концерт обещает быть удивительно теплым и душевным, не пропустите!

Кто еще?

• 9 июня в 20:00 — квартет Олега и Натальи Бутман играет в джаз-клубе Esse;

• 11 июня в 19:00 — стендап Дениса Дорохова в ДК «Ростсельмаш».

• 11 июня в 19:00 — Артур Пирожков со своими хитами в конгресс-холле ДГТУ;

• 11 июня в 20:00 — Louna с концертом в «Кроп Арене»;

• 12 июня в 20:00 — группа «Заточка» тоже в «Кроп Арене»;

• 12 июня в 20:00 — Александр Марцинкевич поет в кафе «Ростов»;

• 15 июня в 19:00 — Хабиб (тот, который поет) в ДК «Ростсельмаш»;

• 17–19 июня — White Party в Embargo Villa;

• 3 – 26 июня — выставка «Клод Моне: ожившие полотна» в ТРЦ «Мегамаг»

• 19 июня в 19:00 — Антоха MC в «Подземке»;

• 20 июня в 19:00 — концерт Михаила Бублика в Театре Горького;

• 20 июня в 20:00 — «Кис-Кис» на сцене «Кроп Арены»;

• 23 июня в 19:00 — Яков Кедми с «мыслями о насущном» в Доме офицеров;

• 24 июня в 19:00 — группа «Моя Мишель» в ТРЦ «Парк»;

• 25 июня в 19:00 — вечер памяти Виктора Цоя в ДК «Ростсельмаш»;

• 27 июня в 19:00 — стендап Сергея Орлова в ДК «Ростсельмаш».