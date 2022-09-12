Аэропорт «Платов» в топ-20 главных архитектурных объектов России XXI века

Ростовский аэропорт «Платов» попал в рейтинг «20 главных зданий России XXI века». Список составляла «Афиша Daily» совместно с архитекторами и архитектурными критиками.

Фасад выполнен с волнообразной крышей, а площадь окружена каскадами и водоемом, в котором эффектно отражается здание аэропорта. Проектированием аэропорта занималось британское архитектурное бюро Twelve Architects.

Также в список главных архитектурных объектов России XXI века вошли следующие архитектурные шедевры: музей современного искусства «Гараж», стадион и парк «Краснодар», Крымская набережная, Dominion Tower, Сколково, ГЭС-2, Москва-Сити и другие.