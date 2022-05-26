Ольга Зенкова - Маркетолог, руководитель SMM-агентства ZENKOVA AGENCY

"Я помогаю предпринимателям успешно развивать социальные сети, грамотно определять личное позиционирование и увеличивать продажи".

В основном я работаю в формате индивидуального наставничества. Это позволяет буквально взять клиента за руку и провести к намеченным целям. Многие мои клиенты отмечают, что я им даю не только профессиональные знания, которые они могут применить в своей деятельности, но и колоссальную поддержку.

После блокировки известных социальных сетей предприниматели начали уходить на альтернативные платформы. Всех волнует одно – как сейчас продавать и как привлекать клиентов.

Мой опыт продаж в социальных сетях более 8 лет, и я хочу им поделиться, поэтому готовлю руководство по продажам. В нем будет самая актуальная информация, которая поможет предпринимателям понять какие триггеры использовать в продажах и как по-новому продавать в это непростое время.

В агентстве за последние два месяца мы расширили перечень услуг и сейчас работаем в Telegram, ВКонтакте, Яндекс.Дзене, MyTarget. В моей команде сильные и опытные эксперты, которые умеют работать на этих площадках.

Что касается рынка SMM, думаю, что основной социальной сетью сейчас станет «ВКонтакте». Это действительно хорошая площадка, которая предлагает множество возможностей для товарного бизнеса и услуг широкого потребления. В то же время нельзя исключать возможность появления альтернативы соцсети, запрещенной в России, но в этом случае должно пройти время, чтобы платформа сформировалась и закрыла все потребности пользователей.

Конечно, легко не будет. Но лично для меня кризис не страшен. Еще в пандемию, когда вокруг массово закрывались SMM-агентства, я открыла свое. Ведь, как говорится, делай то, что умеешь делать.

Маркетинг никуда не исчезнет. Бизнесу всегда нужно будет продавать, привлекать клиентов и новую аудиторию. Умение быстро перестраиваться под новые условия – суперспособность, которой должен обладать каждый предприниматель.