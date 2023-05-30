Фестиваль уличного искусства «про Любовь» в Ростове!

С 3 по 14 июня в Ростов-на-Дону съедутся знаменитые уличные художники со всей России, чтобы принять участие в фестивале уличного искусства «про Любовь», поделятся опытом и внесут свой вклад во внешний вид города.

На протяжении восьми дней художники будут создавать свои работы в авторских стилях, вдохновившись южной столицей и историями о ней.

Авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Рязани, Серпухова, Кемерово, Ростова-на-Дону выйдут за рамки пространства и превратят улицы в музейные залы, а каждый житель получит возможность насладиться новыми экспонатами городской коллекции стрит арта.

Размер уличного «холста» — фасада для каждой картины составит около 100 квадратных метров. Этот фестиваль положит начало созданию музея современного искусства на улицах Ростова-на-Дону, «экспонаты» которого будут пополняться ежегодно, что задаст новый вектор в локальном и индустриальном туризме.

У каждого жителя и гостя города появится возможность попасть на экскурсии муралов как физически, так и в диджитал формате.

Каждый вечер в период фестиваля художники будут давать мастер-классы и общаться с любителями уличного искусства. А уже 10 июня в Ростове состоится открытие нового парка «Сохум» — парковой зоны, созданной жителями города совместно с администрацией Ленинского района. В этот день в парке художники фестиваля «про Любовь» подарят городу первую в южной столице уличную арт галерею, объединяющую в себе природу и современное искусство.

Любовь безгранична и проект также выйдет за рамки города. С 12 по 14 июня в необыкновенном месте с созвучным названием «Красильников» («красильник» (устар.) — ремесленник, красивший пряжу, ткани, кожи и пр) фестиваль «про Любовь» завершит свой первый виток развития. Художники фестиваля в рамках творческого пикника преобразят заброшенные постройки хутора, расположенного в Родионово-Несветайском районе Ростовской области, а также поделятся своими впечатлениями о прожитых днях на подъёмниках, о городе, о проекте в целом, подсчитают количество израсходованных баллонов краски и расскажут о своих планах и новых работах.