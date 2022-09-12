Ждать потепления не стоит: какой будет погода в Ростове на этой неделе

Прогноз Гидрометцентра не обещает бабьего лета.

Согласно прогнозу гидрометцентра ростовчанам стоит готовить зонты и теплую одежду. Потепления на этой неделе не ожидается, а вот дождь возможен.

Сегодня, 12 сентября, будет облачно. После обеда — без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов, а ночью похолодает до плюс 14. Ветер восточный и юго-восточный 6–11 метров в секунду.

Небольшой дождь ожидается по прогнозу на протяжении всего дня 13 сентября. Температура воздуха днем поднимется до 23 градусов, ночью опустится до 13. Ночью возможны порывы ветра до 12–14 метров в секунду.

В среду, 14 сентября, также вероятно будет господствовать дождливая погода и утром и днем. Ветер западный и северо-западный 5–10 метров в секунду. Еще больше похолодает: днем — до 20, ночью — до 14 градусов.

По данным «Яндекс Погоды», четверг в Ростове будет пасмурным. К вечеру возможен дождь. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью станет прохладнее — плюс 18. Ветер южный и юго-западный 2–4 метра в секунду.

В пятницу погода не сильно изменится. Днем небольшой дождь, в целом облачно. Столбик термометра остановится на 24 градусах днем и опустится до 17 ночью.