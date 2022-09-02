Чудо под землей: масштабный проект реставрации подземных переходов

Проект капитального ремонта подземных переходов должен быть разработан до ноября 2023 года. Составлять его будут муниципальные предприятия.
На реставрацию планируется выделить 26 млн рублей.
Реставрационные работы проведут в четырех переходах — Большая Садовая/Кировский, Большая Садовая/Ворошиловский, Большая Садовая/Буденновский и Буденновский/Станиславского. Все они были признаны объектами культурного наследия.
Напомним, с конца 90-х годов мозаики были скрыты торговыми ларьками. По решению суда в 2021 году они были демонтированы.
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