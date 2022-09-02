18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Чудо под землей: масштабный проект реставрации подземных переходов

Поделиться:

Проект капитального ремонта подземных переходов должен быть разработан до ноября 2023 года. Составлять его будут муниципальные предприятия.

На реставрацию планируется выделить 26 млн рублей.

Реставрационные работы проведут в четырех переходах — Большая Садовая/Кировский, Большая Садовая/Ворошиловский, Большая Садовая/Буденновский и Буденновский/Станиславского. Все они были признаны объектами культурного наследия.

Напомним, с конца 90-х годов мозаики были скрыты торговыми ларьками. По решению суда в 2021 году они были демонтированы.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Ростов-на-Дону?
Выберите проект: