«Вкусно – и точка» в Ростове-на-Дону

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» начала стремительно открываться в городах России с целью заменить всеми любимый Макдональдс. Первый ресторан распахнул свои двери для посетителей 12 июня в Москве, и вот, на днях целых три ресторана сети появились и в Ростове-на-Дону.

Открытие состоялось 11 июля в здании ЦУМа в 10 утра, но самые преданные любители бургеров пришли гораздо раньше. Атмосферу праздника создавали аниматоры в костюмах мороженого, море ярких гелиевых шариков и радостные улыбки приветливых сотрудников. Заказы обрабатывались удивительно быстро, несмотря на большой поток посетителей.

По словам ведущего рецептура осталась неизменной, а 99% продукции компания получает от отечественных поставщиков. В целом, ростовчане отметили, что вкус остался прежним, так что все с удовольствием наслаждались едой и компанией друг друга.

Всего в Ростовской области вскоре заработает 31 ресторан сети, 19 из которых — в Ростове-на-Дону. Также заведения сети «Вкусно и точка» откроются в Таганроге, Батайске, Аксае, Новочеркасске и других городах.