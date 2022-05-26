Текст: Валерия Канеева

Иллюстрация: Анна Рудько

Можно уехать к морю или отправиться на велопрогулку в Щепкинский лес, а можно провести ленивые, но культурные выходные в городе.

Магия Хотиненко

Остаться наедине с притягательной вселенной одного из самых выдающихся режиссеров советского и мирового кино во время большой ретроспективы Владимира Хотиненко. Он всегда снимал только то, что трогало его самого, цепляло за душу, не давало спокойно дышать. Специальный показ художественного фильма Владимира Хотиненко о судьбе русского мусульманина пройдет 7 июня. Фильм представит и обсудит со зрителями литературный критик Андрей Рослый.

«Горизонт CINEMA&EMOTION», пр. М. Нагибина, 32/2

Современный театр в неожиданном месте

Иммерсивные спектакли, переосмысление классики и медитация наравне с актерами. Все это можно открыть для себя в кластере D30. Каждый месяц здесь проходят постановки театральной студии, на которых каждый сможет найти ответы на волнующие его вопросы и прочувствовать театр по-новому.

D30, ул. Донская, 30

Кофе, круассаны, книги

Регулярно пополняете свой список Must read, но никак не находите время, чтобы читать? Это можно исправить, вступив в ростовский книжный клуб. Встречи резидентов проходят в стильных заведениях города, и это прекрасная возможность не только взять в руки хорошее произведение, но и поделиться впечатлениями, поучаствовать в дискуссии и завести новые знакомства.

Книжный клуб Books and croissants

Маяк знаний

Узнать секреты Моны Лизы, постичь уникальность поэзии Бродского или прогуляться по историческому центру Ростова-на-Дону. Лекторий «Маяк» организовывает экскурсии и нескучные лекции по различным направлениям: искусство, литература, история города, мода, кино и др. Проект «Маяк» — не просто лекции, это особая атмосфера, креативное пространство, погружение в увлекательный мир новых знаний и возможность глубже познать мир, в котором мы живем.

Лекторий «Маяк», пр. Буденновский, 49

Арт-свидание

В школе рисования «Зеленая дверь» можно провести романтический или дружеский мастер-класс, в рамках которого участники могут выбрать любимое направление живописи, самостоятельно подобрать цвета для будущей картины, создать эскиз и перенести его на холст под чутким руководством преподавателей, а еще выпить чашечку чая за приятной беседой об искусстве. Здесь вы дадите волю творчеству, отдохнете от соцсетей и создадите уникальное эстетическое произведение.

Школа рисования «Зеленая дверь», ул. Московская, 24