18 сентября в России пройдет национальный финал чемпионата мира по уличным танцам Red Bull Dance Your Style. Это соревнования в формате один на один, платформа для демонстрации танцевального бессознательного без ограничений по жанрам под зажигательные мировые хиты. Кто правит танцполом решат зрители, а победитель отправится представлять Россию на мировой финал в Йоханнесбург (ЮАР) зимой этого года.

Местом проведения чемпионата станет крупнейшая лайфстайл площадка Москвы – фудмол «Депо». В национальном финале примут участие 16 танцоров (9 приглашенных участников и 7 победителей отборочных этапов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Новосибирске и Ростове-на-Дону), самых оригинальных представителей стилей – от крампа до вакинга, от локинга и до хип-хопа. Особенность Red Bull Dance Your Style заключается в том, что баттлы проходят под ультрапопулярную музыку. Это дает возможность зрителям быть максимально вовлеченными: подпевать, пританцовывать и голосовать сердцем.