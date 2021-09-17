Южную столицу будет представлять Илья РЫБА Рыбальченко
18 сентября в России пройдет национальный финал чемпионата мира по уличным танцам Red Bull Dance Your Style. Это соревнования в формате один на один, платформа для демонстрации танцевального бессознательного без ограничений по жанрам под зажигательные мировые хиты. Кто правит танцполом решат зрители, а победитель отправится представлять Россию на мировой финал в Йоханнесбург (ЮАР) зимой этого года.
Местом проведения чемпионата станет крупнейшая лайфстайл площадка Москвы – фудмол «Депо». В национальном финале примут участие 16 танцоров (9 приглашенных участников и 7 победителей отборочных этапов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Новосибирске и Ростове-на-Дону), самых оригинальных представителей стилей – от крампа до вакинга, от локинга и до хип-хопа. Особенность Red Bull Dance Your Style заключается в том, что баттлы проходят под ультрапопулярную музыку. Это дает возможность зрителям быть максимально вовлеченными: подпевать, пританцовывать и голосовать сердцем.
После каждого баттла зрители голосуют за танцора в синей или красной части танцпола, поднимая карточки соответствующего цвета. Кстати, за музыку на ринге будет отвечать DJ WORM, победитель Red Bull 3 Style Russia 2018 года. Помогать разобраться в происходящем будет MC Quicksan – мастер церемонии и слова.
Куратором проекта стал Вова Гудым – хореограф телепроекта «Танцы на ТНТ», многократный призер международных танцевальных конкурсов.
Для всех, кто не сможет посетить мероприятие, будет доступна прямая трансляция на Red Bull TV и в официальной встрече проекта в ВК
Более подробная информация на сайте www.redbulldanceyourstyle.com
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