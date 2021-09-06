ЕЩЕ БОЛЬШЕ БЛЕНДОВ В ОБНОВЛЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ КОФЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ NESPRESSO VERTUO: НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ ВЫ СТАНОВЕТЕСЬ НАСТОЯЩИМ БАРИСТА У СЕБЯ ДОМА

Nespresso представляет 10 новых кофейных блендов для системы Vertuo, продолжая вдохновлять любителей кофе стать настоящими бариста у себя дома. В прошлом году потребление кофе в домашних условиях достигло небывалых высот. За это время искушенные ценители кофе смогли расширить границы домашнего приготовления этого бодрящего напитка. Обновленное и дополненное меню Nespresso Vertuo было вдохновлено кофейнями по всему миру. Оно позволяет ценителям напитка выбирать рецепт и объем в соответствии со своим настроением и обеспечивает эталонное качество кофе Nespresso.

Обширное меню вкусов и стилей

Современные ценители кофе больше не хотят довольствоваться одним вариантом напитка даже у себя дома. Поэтому компания Nespresso разработала систему Vertuo, предоставляющую клиентам широкий выбор кофе на различные объемы чашки. Расширенное меню Vertuo предлагает 33 блендов на любой вкус и для разных случаев: от насыщенного эспрессо (40 мл) и двойного эспрессо (80 мл) до кофе в больших чашках (150-230 мл), а также бленды единой страны происхождения, для приготовления со льдом и с натуральными вкусовыми вариациями (ванильный пирог, карамель и маффин). А с новым блендом объемом на 535мл – Carafe Pour-Over Style можно будет поделиться кофе с друзьями.

Carafe Pour-Over Style

Carafe Pour-Over Style – это новый способ приготовления и подачи кофе в коллекции Nespresso, вдохновленный технологией заваривания «пуровер», при которой напиток готовится крафтовым способом в кофейнике большого объема. Этот традиционный метод заваривания довольно трудоемкий, требует определенных навыков и дополнительного оборудования. Компания Nespresso поставила перед собой задачу облегчить приготовление и сделать этот кофе доступным каждому, через два года разработок ей это удалось – благодаря инновационной системе кофемашина Vertuo Next способна приготовить восхитительный кофе большого объема (535 миллилитров), а кофейник Vertuo Carafe позволяет удобно и элегантно подать напиток компании близких.