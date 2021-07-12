«Рыбку и волну» отреставрировали волонтеры Дона

Незаметная, в глубине двора на Пушкинской 174, «Рыбка и волна» больше 40 лет простояла без ремонта и реставрации. Движение «Том Сойер Фест» Ростова-на-Дону совместно с «Волонтерами культуры» собрали добровольцев, чтобы привести в порядок шедевр советского монументализма.

«Сохраняя наследие» включает в себя пять этапов восстановления.. В открытии приняли участие председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Юрий Лескин, директор ГАУ РО «Донволонтер» Кристина Канская, глава администрации Кировского района Наталия Симаченко и 70 волонтеров.

За 2 месяца работы скульптурная композиция очищена от граффити, пыли и грязи. Восстановлены утраченные фрагменты мозаики и вот уже 2 июля прошла финальная зачистка скульптуры: чтобы придать цвет, всю композицию тщательно отмыли. Окончательным штрихом в реставрации стало покрытие всей композиции специальным защитным раствором. Уже позднее начнется благоустройство территории вокруг, чтобы это место стало красивой прогулочной зоной.