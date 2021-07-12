«Рыбку и волну» отреставрировали волонтеры Дона

В середине апреля волонтеры Ростова-на-Дону совместно с движением «Том Сойер Фест» начали работу над реставрацией скульптуры «Рыбка и волна» в рамках проекта «Сохраняя наследие». «Рыбка и волна» — это жанровая мозаичная скульптура, объект монументального искусства советской эпохи.
Незаметная, в глубине двора на Пушкинской 174, «Рыбка и волна» больше 40 лет простояла без ремонта и реставрации. Движение «Том Сойер Фест» Ростова-на-Дону совместно с «Волонтерами культуры» собрали добровольцев, чтобы привести в порядок шедевр советского монументализма.
«Сохраняя наследие» включает в себя пять этапов восстановления.. В открытии приняли участие председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Юрий Лескин, директор ГАУ РО «Донволонтер» Кристина Канская, глава администрации Кировского района Наталия Симаченко и 70 волонтеров.
За 2 месяца работы скульптурная композиция очищена от граффити, пыли и грязи. Восстановлены утраченные фрагменты мозаики и вот уже 2 июля прошла финальная зачистка скульптуры: чтобы придать цвет, всю композицию тщательно отмыли. Окончательным штрихом в реставрации стало покрытие всей композиции специальным защитным раствором. Уже позднее начнется благоустройство территории вокруг, чтобы это место стало красивой прогулочной зоной.
Партнёрами проекта выступили благотворительный фонд сохранения исторического наследия «Внимание», объединение «МойФасад», местная общественная организация содействия формированию комфортной городской среды в Ростове-на-Дону «Платан», строительный гипермаркет «Леруа Мерлен», ПАО коммерческий банк Центр-Инвест и сеть булочных «Кекс».
«Люди, которые живут в городе, приобщаются к нашим проектам и делают добро своими руками. Уже в первый день цикла воркшопов большое количество людей, и это все по собственному желанию. Это показывает, что людям сохранять историческое наследие, исторические объекты важно и нравится», — отметила директор ГАУ РО «Донволонтер» Кристина Канская.
Текст: София Ковалевич
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